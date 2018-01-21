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Afrin operasyonu için kim ne dedi

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde düzenlediği operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.

21 Ocak 2018 Pazar 12:33
Afrin operasyonu için kim ne dedi

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. 108 hedef vuruldu, çok sayıda PYD'li terörist öldürüldü.

İbrahim Tatlıses

Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle… 

Fahriye Evcen

Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda! Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

Hande Yener

Allah, tüm Mehmetçiklerimizin yanında olsun…Şanlı Türk ordumuzu korusun… Kalbimiz sizinle… Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle.

Seren Serengil

"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz.

Pınar Altuğ Atacan

Sağlıklı gidip dönün.

Filiz Akın

Başladığı anlardan itibaren, evlatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz.

Sinan Akçıl

Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle.

Alişan

Allah beraberinizde olsun. Dualarımız Mehmetçik için.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:33
  1. afrin operasyon
  2. İbrahim Tatlıses
  3. Alişan
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 54 dk önce
    Her ne kafar sizler gibi edebiat yapamasakda bazi harfleryerine baska harler dusuyor umarim anlasiliyor saygilarimla
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 56 dk önce
    Yillarca bizlere muzikle hem neselendiren bazan dusunduren bizlere bugun yuregini duadoni edirgemeyen sanatci dostlara selam olsun bu ulke hepimizin tesekurler
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 57 dk önce
    Yillarca bizlere muzikle hem neselendiren bazan dusunduren bizlere bugun yuregini duadoni edirgemeyen sanatci dostlara selam olsun bu ulke hepimizin tesekurler
  • Ömer halis Ömer halis 59 dk önce
    ihtiyaç duyulduğu an itibariyle afrine gidip savaşmak içinTürkiyede bekleyen binlerce vatandaş var ve bunlardan biride benim. Yüce Allah'ın yardımı askerimizin yanında olsun
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