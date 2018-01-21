Afrin operasyonu için kim ne dedi

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. 108 hedef vuruldu, çok sayıda PYD'li terörist öldürüldü.

İbrahim Tatlıses

Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle…

Fahriye Evcen

Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda! Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

Hande Yener

Allah, tüm Mehmetçiklerimizin yanında olsun…Şanlı Türk ordumuzu korusun… Kalbimiz sizinle… Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle.

Seren Serengil

"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz.

Pınar Altuğ Atacan

Sağlıklı gidip dönün.

Filiz Akın

Başladığı anlardan itibaren, evlatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz.

Sinan Akçıl

Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle.

Alişan

Allah beraberinizde olsun. Dualarımız Mehmetçik için.