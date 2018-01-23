Afrin operasyonu Hayko Bağdat'ı kudurttu

Türkiye'deki terörü besleyen ve teröristlerin yuvası olan Afrin'deki PKK mevzileri bombardımana tutuldu. Kahraman Türk ordusu terör unsurlarını bir bir yok ederek Afrin ve çevresindeki ilerleyişini sürdürüyor. Teröristler sosyal medyadan algı operasyonları yürütürken Türkiye'deki hain destekçileri de boş durmuyor.

HAYKO KUDURDU

Almanya'ya kaçan ve terörün partisi HDP'ye güzellemeler yapan Hayko Bağdat ise Türkiye'nin eli kanlı teröristlere karşı başlattığı Afrin operasyonunu 'işgal' olarak nitelendirerek algı operasyonu yapmaya çalıştı.