'Afrin operasyonu dursun' diyen Ruhani'ye, Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert cevap
Zeytin Dalı Harekâtı'na en kısa zamanda son verilmesi gerektiğini söyleyen Hasan Ruhani'ye cevap, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.07 Şubat 2018 Çarşamba 14:02
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'nin teröristlerin sınırımızdan temizlenmesi için Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'nafile' nitelemesi yaparak ''En kısa sürede bitmeli'' çağrısında bulunmuştu.
İran'dan küstah Afrin açıklaması
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sert tepki gösterdi.
OPERASYONUN BİTMESİNE DEVLETİMİZ KARAR VERİR
Ahmet Mahmut Ünlü, "Ruhani kalkmış, 'operasyonu durdurun, insanlar ölüyor' diyor, biz teröristleri öldürüyoruz! İran 7 senedir Suriye'de yüz binlerce sivil müslümanı öldürdü, herhalde bizi de kendileri gibi kâtil zannediyorlar. Bu operasyonun bitmesine sadece devletimiz karar verir" dedi.
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