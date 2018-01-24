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Afrin operasyonu devam ederken Jandarma dağlarda!

Afrin operasyonun beşinci gününe girilirken ülke içinde de jandarma birlikleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. İşte an itibari ile ülke içinde PKK'ya yönelik dağlarda devam eden o operasyonlar...

24 Ocak 2018 Çarşamba 08:18
Afrin operasyonu devam ederken Jandarma dağlarda!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör yapılanmalarına karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu başarıyla devam ederken, içerde de terör operasyonları aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor. İç güvenlik tedbirlerine odaklanan Jandarma birlikleri  teröristlerin muhtemel kış üslenmesi noktalarına yönelik operasyonlar yapıyor. Şırnak, Mardin, Tunceli, Hakkari, Kars ve Siirt gibi birçok bölgede jandarma özel harekat birliklerinin yaptığı operasyonlarda örgütün 'kışlık depo' olarak kullandığı birçok mağara basıldı, gıda, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca silah ve mühimmat dolu onlarca sığınak da imha edildi.

FOTOĞRAFLAR...

Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı timler Namaz Dağı ve Güllüce Dağı bölgesindeki operasyonlarına devam ediyor. An itibariyle Çakırsöğüt Tugayı'na bağlı jandarma birlikleri bölgede operasyonda... Bölgeden gelen anlık fotoğraflar ise Milliyet.com.tr'de...

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 08:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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