Afrin operasyonu devam ederken Jandarma dağlarda!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör yapılanmalarına karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu başarıyla devam ederken, içerde de terör operasyonları aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor. İç güvenlik tedbirlerine odaklanan Jandarma birlikleri teröristlerin muhtemel kış üslenmesi noktalarına yönelik operasyonlar yapıyor. Şırnak, Mardin, Tunceli, Hakkari, Kars ve Siirt gibi birçok bölgede jandarma özel harekat birliklerinin yaptığı operasyonlarda örgütün 'kışlık depo' olarak kullandığı birçok mağara basıldı, gıda, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca silah ve mühimmat dolu onlarca sığınak da imha edildi.

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Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı timler Namaz Dağı ve Güllüce Dağı bölgesindeki operasyonlarına devam ediyor. An itibariyle Çakırsöğüt Tugayı'na bağlı jandarma birlikleri bölgede operasyonda... Bölgeden gelen anlık fotoğraflar ise Milliyet.com.tr'de...