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Afrin operasyonu başlıyor mu? Bakandan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
Afrin operasyonu başlıyor mu? Bakandan flaş açıklama

Gündeme dair önemli maddeleri yorumlayan Çavuşoğlu, İran'daki karışıklıklardan bahsettikten sonra Afrin operasyonuna da değindi.

Çavuşoğlu'ndan dünyayı sarsacak açıklama!

Gerekirse Afrin'e her an operasyon yapılabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türk ordusu olarak buna hazır ve nazır olduğumuzu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİMİZİN İYİLİĞİ ONLARA BAĞLI

Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerde 2017 sorunlu bir yıl oldu. Tüm bunlara rağmen ABD NATO müttefikimiz. İlişkilerimizin iyi olması gerekiyor ama bu ABD'ye bağlı. Bize yanlış yaparsa altında kalmıyoruz." dedi. 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Operasyon gerekmesi için Türkiyenin doğusununda İran gibi karışması lazım herhalde, yada PKK-PYD teröristlerin silah stoklarını tamamlayıp yeniden çukur açmaları falan bekleniyor herhalde!
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