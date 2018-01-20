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Afrin nerede, 'Zeytin Dalı' ne demek?

Afrin operasyonu dünya gündemine oturdu. Peki Afrin nerede? Coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir?

20 Ocak 2018 Cumartesi 22:15
Afrin nerede, 'Zeytin Dalı' ne demek?

Afrin operasyonu dünya gündemine oturdu. Peki Afrin nerede? Coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir?

AFRİN NEREDE?

Afrin, Suriye'nin kuzey batısında yer alıyor. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Afrin'in sembolü zeytin ağacıdır. Zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı, tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.

AFRİN’İN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.

ZEYTİN DALI NE DEMEK?

Zeytin Dalı, bilinenlere göre; Beyaz bir güvercinin Hz. Nuh'un gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, zeytin yüzyıllardır barışın simgesi kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 22:15
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