Afrin neden önemli? İşte sebebi

Türkiye’nin güneyinde önemli bir alanı kapsayan Amanos Dağları'nda faaliyette bulunan terör örgütü PKK terörist kaynağını ve ihtiyaçlarını Suriye’deki terör yapılanmasından karşılıyor. Son 3 yılda terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Afrin’den patlayıcı ve silah eğitimi alarak Amanoslar'a gelen terörist sayısı 40'ı aştı. Örgütün Afrin'den aldığı destek, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadelerinde de ortaya çıktı.

ASKERİ VE İDEOLOJİK EĞİTİM

Hatay'da Amanos Dağları kırsalında, üzerindeki M-16 silah ve iki el bombasıyla vatandaşlar tarafından jandarmaya teslim edilen ve 29 yıl hapse mahkum edilen PKK/YPG mensubu Reşit Kodaks savunmasında, 2016 yılının şubat ayından itibaren Suriye'nin Afrin bölgesinde örgüte katıldığını belirtti. Orada hem askeri hem de ideolojik eğitim aldığını itiraf eden sanık, "Örgütte iken 100 dolar maaş veriyorlardı” dedi.

SİLAHLAR ABD VE RUS MENŞEİLİ

Daha önce Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye geçiş yapan PKK’lı teröristlerin artık Suriye’nin kuzeyinden gelmeye başladığı belirlenirken, son bir yıldır Amanos Dağları'nda sığınak, depo ve toprağa gömülü haldeki bidonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütü PKK'nın hakim olduğu Afrin'den geldiği tespit edilen mühimmatların ABD ve Rus menşeli olması da dikkat çekiyor.

Afrin neden Türkiye'ye tehdit?

*Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'ini işgal ediyor.

*Türkiye, sınırını kendisi için başlıca güvenlik tehdidi olan örgütten arındırmak istiyor

*Örgüt, Türkiye'nin darbe vurmaması halinde, ABD desteğiyle çok daha büyük bir tehdide dönüşecek.

*Afrin'in coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis merkezi ile Hatay'ın önemli bölümü örgütün ateş menzilinde kalıyor.

*Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor.

*PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından denize çıkış için halen Afrin'e bel bağlıyor.

*Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

*Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'ini işgal ediyor.

*Türkiye, sınırını kendisi için başlıca güvenlik tehdidi olan örgütten arındırmak istiyor

*Örgüt, Türkiye'nin darbe vurmaması halinde, ABD desteğiyle çok daha büyük bir tehdide dönüşecek.

*Afrin'in coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis merkezi ile Hatay'ın önemli bölümü örgütün ateş menzilinde kalıyor.

*Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor.

*PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından denize çıkış için halen Afrin'e bel bağlıyor.

*Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.