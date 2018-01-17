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Afrin neden bu kadar önemli?

Afrin, PKK’nın da Suriye’de en etkili örgütlendiği bölgelerden biri. Bölgede en az 8 bin silahlı unsur olduğu tahmin ediliyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
Afrin neden bu kadar önemli?

Suriye’nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 290 km2’lik alan üzerine kurulu ilçenin merkezinde, 2011’de başlayan Suriye iç savaşından önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu.

Yerel kaynaklar, 2012’den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor. Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı.

YÜZDE 60’I ARAP

Halihazırda Afrin’in yüzde 60’ı Arap nüfustan oluşuyor. Bunun haricinde PYD, ilçenin doğusunda Arap ve Türkmenlerin yaşadığı birçok yerleşimi denetimi altına almış durumda. Afrin’in doğusunda muhaliflerin elindeki Azez kenti yer alıyor.

PYD, bölgede Afrin dışında Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib vilayeti bulunuyor.

İlçe, güneydoğu ucundan ise Esad rejim güçlerine bitişik durumda. AA’ya göre Suriye’de Hafız Esad iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan Afrin’i hedef seçmişti.

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ

- Afrin, muhaliflerin kalesi İdlib ile Halep’in kuzeybatısında, Türkiye sınırında kontrol ettikleri Azez ilçesinin arasında kalmasıyla önem taşıyor.

- PYD’nin Afrin ile Kobani’yi birleştirerek, koridoru Türkiye sınırı boyunca yayabilme hedefi için ÖSO’nun elindeki Azez’i de ele geçirmesi gerekiyor. Bu kuşağın Akdeniz’e doğru uzanma ihtimali de Türkiye için bir başka tehdidi olarak görülüyor.

- Hatay’ın Amanos dağlarına açılan ilçe, PYD’nin sınırdan militan, silah ve mühimmat sızdırarak, Türkiye’deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında.

- Güvenlik kaynakları, Afrin’den Amanoslar’a sızdırılanlar arasında tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatların yer aldığını ifade ediyor.

NE TÜR SİLAHLAR BULUNUYOR

ABD’nin Nisan 2016’dan bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke’ye sevk ettiği askeri yardımlar da belli ölçüde örgüt militanlarınca Afrin’e ulaştırılıyor. AA’ya göre bu yardımlar kapsamında Javelin anti-tank sistemleri, ısı güdümlü roketatar ve çok namlulu roket rampalarının Esad rejimi aracılığı ile Afrin’e taşındığı iddia ediliyor.

Afrin’de genel olarak M16 Amerikan piyade tüfeği ile donatılan teröristler, aynı zamanda kalaşnikof, doçka, çeşitli ebatlarda (60, 80 ve 120 milimetre) havan, çeşitli roketatar, top ve az sayıda tanka sahip. Geçen hafta içinde ise bazı Suriyeli kaynaklar ABD’nin PYD’nin silahlı kolu YPG’ye Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere omuzdan atılan hava savunma füzelerinden verdiğini öne sürmüştü.

Ayrıca birkaç ay önce ABD’nin Rümeylan hava üssüne gönderdiği 40’a yakın ısı güdümlü uçaksavarın bir kısmı Afrin’e yollandı. PYD’nin genelde Haseke, Rakka ve Deyrizor’daki operasyonlarında kullandığı ‘HAT ve YAT’ isimli sözde anti-terör birlikleri, eğitimlerinin bir kısmını Afrin’de alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Kandil Dağı’ndan gelen örgüt elebaşlarının da eğitim verdiği terör birliklerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığı iddia ediliyor. Bölgede en az 8 bin YPG’li olduğu sanılıyor. İngiliz BBC’ye göre bölgede 20-25 bin kişi daha silah altına alınabilir.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
  1. Suriye
  2. Türkiye
  3. Hatay
  4. PYD
  5. PKK
  6. ABD
  7. Rakka
  8. YPG
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