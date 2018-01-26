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Afrin merkezde teröristbaşı posteri! O isim paylaştı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşesinde çok önemli iki fotoğraf paylaştı. Fotoğraflardan biri, YPG'nin Türkiye korkusuyla şehirdeki tüm erkekleri silah altına almaya çalışırken oluşan kuyruğu gösteriyor. Diğeri ise terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı bir bina önünde toplanan insanları gösteriyor.

26 Ocak 2018 Cuma 11:35
Afrin merkezde teröristbaşı posteri! O isim paylaştı

Afrin merkezinde durum ne, kent halkı Türkiye’nin müdahalesine nasıl bakıyor? Bu soruların cevaplarını veren fotoğrafları Habertürk Gazetesi köşe yazarı Nagehan Alçı paylaştı. Alçı, fotoğrafları 'devletin içindeki çok güvendiğim istihbarat kaynaklarımdan aldım' diyerek sundu.

Nagehan Alçı'nın paylaştığı her iki kare de Afrin merkezde çekilmiş. Birinci fotoğrafta bir kuyruk görülüyor. Bu kare YPG'nin askere alma kuyruğundan.

Nagehan Alçı fotoğrafa ilişkin şu notu düşüyor: (...) Gördüğünüz kuyruk, YPG’nin askere alma kuyruğu. Savaşacak durumda olan tüm erkekleri topluyor, silahlandırıyor ve savaşmaya zorluyorlar. Kadın, çocuk ve yaşlıları ise toplama kampı benzeri yerlerde topluyorlar. Aileler darmadağın, perişan. PYD bölge halkına çok çektirmiş. O nedenle Türkiye’nin başlattığı operasyona destek oldukça büyük.

İkinci fotoğraf: Afrin merkezden bugün gelen bir fotoğraf. Çok önemli bir kaynak sayesinde elime geçti. Şehir merkezindeki PYD binasının üzerinde dev Öcalan posteri var. Kentteki havayı, PKK-PYD aynılığını ve “Zeytin Dalı” sürerken Afrin’de neler yaşandığını anlatıyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

AFRİN kolay bir coğrafya değil. Operasyon başarılı ilerliyor ancak hava şartları kötü, arazi engebeli, yer yer mayınlı. O nedenle “Bu iş birkaç güne biter” beklentisine girmemek lazım. Aylar sürebilir. Etrafında irili ufaklı köyler olan bir kasaba ele geçirilmeye çalışılıyor. 3 ayrı yerden cephe açıldı. Bu cepheler bulundukları koşullara göre daha hızlı ya da daha yavaş ilerleyebilir. (...)

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:35
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Nagehan Alçı
  4. Habertürk
  5. PYD
  6. YPG
  7. PKK
  8. Toplama Kampı Gibi
  9. Abdullah Öcalan
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz10 dk önce
    O posteri asmis gercegi bizim elimizde yillardir musluman olacagini bekliyok
  • Mustafa Mustafa 19 dk önce
    Vay o.çocukları bunlar demek halkida katiyor bu isin icine bunlarda geberecek desenize durmak yok o pacavranin altında turkiye ye karsi savas ilan ediliyor demek gelin it sürüsü yalniz unutulmasinki bu devletin arkasinda 80 milyon var biz bir patlarsak o zman pyd deil suriye deil irak deil israil deil amerika bile kalmaz ortada
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