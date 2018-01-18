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Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle helalleştiler

Afrin operasyonu dolayısıyla sınıra giden askeri konvoyu durduran vatandaşlar, helallik isteyip dualar etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:34

Afrin Konvoyunu Durdurup Mehmetçikle Helalleşen Vatandaşların Görüntüleri Duygulandırdı 2 saat önce Afrin operasyonu için sınıra giden askeri konvoylardan biri vatandaşlar tarafından durduruldu. Mehmetçiğe sarılan vatandaşlar, helallik isteyip dualar etti.

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elinde bulunan Afrin'e yönelik olası operasyon kapsamında sınırdaki askeri hazırlıklar devam ederken Hatay-Kilis sınırına sevkiyat da devam ediyor.

AFRİN KONVOYUNU DURDURUP HELALLEŞTİLER

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçları ve mehmetçikleri otoyolda gören vatandaşlar, tavırlarıyla herkesi mest etti.

Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle helalleşen vatandaşların görüntüleri herkesi duygulandırdı. Vatandaşlar, sarılıp helalleştikleri Mehmetçikleri dualarla uğurladı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:34
  1. afrin konvoyu
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