Afrin'de sular ısınıyor! Terör örgütü YPG mevzileri imha edildi

TSK’nın Suriye kuzeyinde PKK/PYD işgali altında olan Afrin kenti çevresine yaptığı üst düzey askeri yığınak devam ederken önceki gece teröristlerin TSK mensubu askerlere yoğun doçka atışlarıyla saldırması üzerine çok sayıda hedef topçu atışıyla vuruldu.

GENELKURMAY: KARŞILIK VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiği bildirildi. Bir süredir bölgede ÖSO ile PKK arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Türkiye’nin askeri harekata hazırlandığı Afrin çevresinde Rus askerlerinin beklediği noktalar ile karargahlar da var.

ADIM ADIM İZLENİYOR

Türkiye’nin bölgeye yapacağı harekat öncesi Rusya’yı bilgilendireceği tahmin ediliyor. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez kenti yakınlarında bulunan Burseya Dağı’nda terör örgütünün bazı noktalar kurduğu ve buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesini izlediği de rapor ediliyor. Öte yandan TSK, Afrin’deki her hareketliliği adım adım İHA ve uydularla takip ediyor. Fırat'ın batısında bunlar yaşanırken, nehrin doğu yakasında hakim olmak isteyen ABD bölgeye yeni takviye kuvvet gönderdi. Tel Abyad'a yeni bir ABD konvoyunun girdiği bildirildi.

Afrin terörden temizlenmeli

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’tan da terör örgütü PKK’nın işgali altındaki Afrin’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı ile terörden temizlenen yerlerin stabil hale gelmesi için gayretlerin devam ettiğini dile getiren Kaynak, şunları kaydetti:”Bölgenin stabil hale gelmesi için benim kişisel görüşüm Afrin bölgesinin teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekir. Türkiye’nin gerek Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız vasıtasıyla muhataplarıyla bu husustaki çalışmalar sürüyor.Hem Türkiye’nin sınır güvenliği bakımından, hem de bölgenin güvenliği bakımından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek. Yoksa ne Azez’in güvenliğini kimse garanti edebilir, ne Mare’nin güvenliğini garanti edebilir, ne El-Bab’ın güvenliğini garanti edebilir, ne de İdlib’in güvenliğini garanti edebilir. Türkiye’nin bu husustaki diplomatik çalışmaları sürmektedir.”

Yeni Şafak-Cihat Arpacık