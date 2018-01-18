Afrin ile 'Bismillah'! Asıl hedef Fırat'ın doğusu

Türkiye'ye operasyon için yeşil ışık yakan ABD'nin açıklamasında da bu detay dikkat çekiyordu. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Gallowa "Afrin’deki PYD/YPG unsurlarını DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok” dedi.ABD'nin Türkiye sınırında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklamasının ardından Ankara'dan yükselen sert tepki MGK bildirisiyle devlet kararına dönüştü.

AFRİN BAŞLANGIÇ ASIL HEDEF FIRAT'IN DOĞUSU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun verdiği YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var." mesajı sonrası son dönemin en kritik MGK'sından da 'gereken derhal yapılacak' mesajı çıktı. Bu mesaj harekatın sadece Afrin ile sınırlı kalmayacağını işaret ediyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE ORADA

Şuanda tüm gözler Afrin'e düzenlenecek olası bir operasyonda ama Afrin bu operasyonların sadece başlangıcı niteliğinde. Türkiye'nin geleceğini tehdit eden tehlikenin büyüğü Fırat'ın batısında değil doğusunda yer alıyor.

ABD'de bütün planlarını Fırat'ın doğusu için yapıyor ve bütün yığınağı da bu bölgeye yapmış durumda. Türkiye'ye operasyon için yeşil ışık yakan ABD'nin açıklamasında da bu detay dikkat çekiyordu. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Gallowa "Afrin’deki PYD/YPG unsurlarını DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok” dedi. Yani Fırat'ın doğusundaki teröristler 'bizim' diyordu.

ABD FIRAT'IN DOĞUSUNA YIĞINAK YAPTI

ABD, 4 bin TIR dolusu silah ve mühimmatı terör örgütü PKK’ya bu bölgede teslim etti, Suriye’de ABD eliyle kurulmakta olan PKK ordusu, Fırat’ın yine doğu kesiminde oluşum sürecinden geçiyor ve bölge hem toprak hem nüfus olarak Fırat’ın doğusunun Türkiye simetrisinde ABD/PKK ortaklığının ağzını sulandıran Güneydoğu bölgesinin yer alıyor.