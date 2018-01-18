Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin ile 'Bismillah'! Asıl hedef Fırat'ın doğusu

Son yılların en önemli MGK'sından çıkan mesaj, harekatın hedefinin Afrin'le sınırlı kalmayacağını asıl büyük tehdidin yer aldığı Fırat'ın doğusu olacağını işaret ediyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:00
Afrin ile 'Bismillah'! Asıl hedef Fırat'ın doğusu

Türkiye'ye operasyon için yeşil ışık yakan ABD'nin açıklamasında da bu detay dikkat çekiyordu. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Gallowa "Afrin’deki PYD/YPG unsurlarını DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok” dedi.ABD'nin Türkiye sınırında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklamasının ardından Ankara'dan yükselen sert tepki MGK bildirisiyle devlet kararına dönüştü.

AFRİN BAŞLANGIÇ ASIL HEDEF FIRAT'IN DOĞUSU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun verdiği YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var." mesajı sonrası son dönemin en kritik MGK'sından da 'gereken derhal yapılacak' mesajı çıktı. Bu mesaj harekatın sadece Afrin ile sınırlı kalmayacağını işaret ediyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE ORADA

Şuanda tüm gözler Afrin'e düzenlenecek olası bir operasyonda ama Afrin bu operasyonların sadece başlangıcı niteliğinde. Türkiye'nin geleceğini tehdit eden tehlikenin büyüğü Fırat'ın batısında değil doğusunda yer alıyor.

ABD'de bütün planlarını Fırat'ın doğusu için yapıyor ve bütün yığınağı da bu bölgeye yapmış durumda. Türkiye'ye operasyon için yeşil ışık yakan ABD'nin açıklamasında da bu detay dikkat çekiyordu. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Gallowa "Afrin’deki PYD/YPG unsurlarını DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok” dedi. Yani Fırat'ın doğusundaki teröristler 'bizim' diyordu.

ABD FIRAT'IN DOĞUSUNA YIĞINAK YAPTI

ABD, 4 bin TIR dolusu silah ve mühimmatı terör örgütü PKK’ya bu bölgede teslim etti, Suriye’de ABD eliyle kurulmakta olan PKK ordusu, Fırat’ın yine doğu kesiminde oluşum sürecinden geçiyor ve bölge hem toprak hem nüfus olarak Fırat’ın doğusunun Türkiye simetrisinde ABD/PKK ortaklığının ağzını sulandıran Güneydoğu bölgesinin yer alıyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım konuşuyor
    1. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    2. Türkiye'den haber bekliyorlar! Hazır..
    3. MHP'nin o ilçe yönetimi feshedildi
    4. Hindistan'dan uzun menzilli balistik..
    5. Afrin ile 'Bismillah'! Asıl hedef..
    6. Hem suçlu hem güçlü! Tramvay yoluna..
    7. Angela Merkel AB'yi Türkiye konusunda..
    8. CASA’nın düşmesi, NATO’yu sorgulamanın..
    9. Ertuğrul Sağlam İran'a...
    10. Arda'ya görülmemiş pankart! Fındık..
    11. Karısından şiddet gören koca eşitlik..
    12. Öz kardeş katili 5 yıl sonra yakalandı
    13. İlk kez konut alacaklara yeni..
    14. Petrol 69 lira seviyelerinde seyrediyor
    15. THY ile Air Moldova ortak uçuşa imza..
    16. Anlaşma sağlandı! Yeni takımı...
    17. Vatandaşa ‘internet eğitimi’ verilecek
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Arda'ya görülmemiş pankart!
    20. Donald Trump, Netanyahu'yu yalanladı!..
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim oldu
    Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim oldu