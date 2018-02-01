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Afrin ile birlikte herkes onları istiyor

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın 4x4 ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hızla yol alıyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:58
Afrin ile birlikte herkes onları istiyor

Nurol Makina, 4x4 segmentinde zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını ve üretimlerini gerçekleştiriyor.

Şirket, 2017'de zırhlı araçlarına gösterilen ilgi dolayısıyla üretim, teslimat ve yeni sipariş anlamında oldukça hareketli bir yıl geçirdi.

Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen Ejder Yalçın, 2014'te hizmet vermeye başladı.

Sahadan gelen geri beslemelerle yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün geliştirilmesi tamamlandı.

Türkiye'de güvenlik güçlerine hizmet veren Ejder Yalçın 4x4 sayısı her geçen gün artarken, bu araçlar geçen yıl yabancı ülkelerin envanterine de girmeye başladı.

Ejder Yalçın, operasyonel anlamda Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda da sınır ötesi deneyimi yaşayarak güvenlik güçlerine katkı verdi.

İHRACAT HABERLERİ ART ARDA GELDİ

Ejder Yalçın'ı geliştirmeye devam ederken ihracatına yönelik de yoğun bir çalışma yürüten Nurol Makina, bunun karşılığını geçen yıl Tunus'a yaptığı ilk satışla aldı.

Yurt içi siparişleri karşılarken Tunus'a yeni ülkeler eklemek için birçok ülkede tanıtım ve testlere katılan Nurol Makina, bu çabalarına da yanıt buldu.

Araçlar, geçen yıl Romanya, Slovakya ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu 7 ülkedeki zorlu testlere katılarak performansını gösterdi.

Ejder Yalçın, geçen yılı Tunus ve Özbekistan dahil farklı ülkelere ihracat başarısıyla kapattı.

Bu gelişmeler doğrultusunda yurt dışı kullanıcıların envanterine giren Ejder Yalçın araçlarına yenileri eklenirken, önümüzdeki yıllara yayılan siparişler dikkate alındığında bu sayı çok daha yukarıya çıkacak.

SAHADAKİ BAŞARI BİLANÇODA

Zırhlı araçların sahada ve pazarda yakaladığı bu başarı şirketin ekonomik göstergelerine de yansıdı.

Nurol Makina, geçen yıl 131 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Asıl çarpıcı gelişme ise ihracat rakamında oldu. Şirket, 2016'da yaklaşık 400 bin dolarlık ihracat yaparken, geçen yıl bu rakam 50 milyon doları aştı.

İhracat geliri 2016'da ciroda yüzde 5'lik bir paya sahipken, geçen yıl bu oran yüzde 40'a tırmandı.

Nurol Makina'nın gelecek yıla ilişkin siparişleri dikkate alındığında, ihracatın cirodaki payının 2018'de yüzde 50'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:58
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  3. İHRACAT
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