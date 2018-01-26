Afrin için PKK'ya kötü haber geldi

Afrin'deki terör yuvalarına geçen cumartesi başlatılan ve 7. gününe giren Zeytin Dalı harekatında askerler teröristleri inlerinde vururken aynı zamanda hava şartlarıyla da mücadele ediyor.

Günlerdir bölgede sis ve yağmurlu hava hakim. Hava şartları ile ilgili iyi haberi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu verdi.

Yağmurlu havanın cumartesinden itibaren bölgeyi terk edeceğini söyleyen Bakan Eroğlu şunları dile getirdi: "Harekâtın yürütüldüğü bölgede kısım kısım sis ve yağmur var. Bugün yağış görülüyor. Sıcaklıklar düşük. Özellikle cumartesinden itibaren yağışlı hava gidecek, hava açacak. Bu durumda esas oradaki teröristler zor durumda kalacak. Burseya Dağı’ndaki sis de kalkacak. Askerlerimizden şunu istiyorum, dişlerini sıksınlar. Meteoroloji orada gözlem yapıyor, tahminler bildiriliyor. Çünkü top atışlarında, hava harekâtında vs. meteorolojik bilgileri devamlı olarak veriyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA HAVA ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada operasyon bölgesindeki hava şartlarına dikka çekti ve şunları söyledi: "Harekat Merkezi ziyaretimizde askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum"dedi.

ASİ NEHRİ'NE TERÖR SEDDİ

TGRT'de katıldığı programda Zeytin Dalı harekatına ekiplerinin destek verdiğini anlatan Eroğlu, "Bu harekâta bakanlık olarak destek veriyoruz. Silahlı orman muhafızlarımız var. Araç gereç açısından da üst noktalardayız. Bir seferberlik halinde şu anda bölgede 60 iş makinemiz TSK’nın emrinde. Hatta gece gündüz çalışıyorlar. Sınır güvenliğimiz için büyük betonarme paneller konuluyor. Teröristleri şaşırtmak için bu beton bariyerler kaldırdık. Afrin’den teröristler Asi Nehrini geçerek Amanos dağlarına gidiyorlardı. Biz oraya çok devasa bir sedde yapıyoruz. Bu sedde, geçişleri zorlaştıracak. İnşaatı da başladı" ifadesini kulluandı.