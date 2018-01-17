Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor

Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı, Azerbaycanlı siyaset bilimci Elhan Şahinoğlu, Türkiye’nin hazırlıklarını tamamladığı Afrin operasyonuyla ilgili konuştu.

Uzman, Suriye Kürtlerine her türlü desteği sağlayan ABD’nin Afrin’le ilgili tutumunun net olduğunu, Rusya’nınsa ikili oynadığını belirtti:

“Suriye topraklarına askeri müdaheleye günler, belki de sadece birkaç saat kaldı. Ankara kararında tamamen haklı. Washington’un 30 binlik bir ordu kurarak Türkiye sınırına konuşlandırma isteği, Türkiye’nin toprak bütünlüğü açısından direkt tehdit.

Ama ben, özellikle iki sorunun yanıtıyla ilgileniyorum:

1. soru: TSK operasyonları geçen sefer olduğu gibi başarılı sonuçlanırsa, Washington’un bu duruma tutumu nasıl olacak? Ayrıca ABD Türkiye’ye yönelik hangi açık veya gizli planlarını gerçekleştirmeye başlayacak?

2. soru: Türkiye’nin Afrin’i kontrol altına alma planına Rusya’nın tepkisi nasıl olacak?

Şu anda Rusya Türkiye’nin ortağı. Erdoğan da telefon görüşmesinde Türkiye’nin planlarıyla ilgili Putin’i bilgilendirdi. Bildiğimiz kadarıyla Putin, buna itiraz etmedi.

Ama Rusya ikili oynuyor olabilir. ABD’nin Kürtlere askeri destek sağlaması Moskova açısından da iyi bir durum değil. Ama buna rağmen Kremlin, Kürtlerin bir kısmını Beşşar Esed taraftarı olarak görüyor ve silahlanmış Kürtlerin tamamının tutumunu değiştirmesi Rusya yönetimini rahatsız edecektir.

Geleneksel Rus-Kürt ilişkilerini de göz arda edemeyiz. Moskova uzun yıllar onları Türkiye aleyhine kullandı. Buna rağmen, mantıken Putin Erdoğan’la anlaşmasını Amerikanların ortağına dönüşmüş silahlı Kürtler için harcamayacaktır. Rusya bu durumda Türkiye ordusunun Suriye topraklarındaki operasyonlarını desteklemeyecek, ama buna göz yumacaktır. Putin, Kürtlerin gözünü boyamak için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye’ye yumuşak bir tepki de gösterebilir.”

Kaynak: yeniçağ.info