Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilebilecek herhangi bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceği konusunda uyardı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 20:20
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 20:20
  1. afrin
  2. iran
  • Pehlivanoğlu Pehlivanoğlu 31 dk önce
    Şia değil mi, hep hıyanet hep hiyanet. Yahudi ve hırsıtiyan Dan daha fazla hep zararı olmuştur.
  • RealistRealist36 dk önce
    Yanasilbirmunafikbu şii ... iran şeytancumhuriyeti...
  • dogukandogukan38 dk önce
    Allah iranın bin belasını versin inşallah bölerler o şerefsiz iranı ..... sıkıştığında yanımıza koşuyorlar
  • MuratMurat40 dk önce
    Iran burda bu operasyona cok hassas davranan ve turkiyeye karsi ypg yi savunan iranli kurtlere ben bu operasyona karsiyim mesaji veriyo
  • Nasır onderNasır onder48 dk önce
    İki yüzlü iran. Gücünüz mi gitti...
  • Hüseyin MutluHüseyin Mutlu51 dk önce
    Conilere cuval isterim....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ÖSO çatışmaya başladı
  1. ÖSO çatışmaya başladı
  2. Terör örgütü yok olacak
  3. Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Zeytin..
  4. Bakan Soylu: Allah evlatlarımıza..
  5. Terör örgütü PKK/PYD-YPG Afrin'de..
  6. Kaçarak teslim olmaya başladılar
  7. Mustafa Cengiz kimdir?
  8. Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor..
  9. Berat Albayrak: Hüsrana uğrayacaklar
  10. Galatasaray'da yeni başkan belli oldu!
  11. Askeri hava üssüne kara taarruzu başladı
  12. F-16'lar peş peşe havalandı
  13. Afrin harekatıyla ilgili İran'dan..
  14. Dünya Afrin harekatını konuşuyor!..
  15. Hükümet'ten Zeytin dalı harekatı..
  16. PKK'ya yardıma gelen konvoy vuruldu
  17. Komuta bizzat Org. Hulusi Akar'da
  18. Çavuşoğlu'ndan çok sert açıklama
  19. Diyanet'ten 'Afrin' kararı! Bütün..
  20. Türk jetleri askeri havaalanını vurdu!
Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu