Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin harekatını yönetecek komutan belli oldu!

Türkiye’nin kilitlendiği harekata özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugay katılacak. Mehmetçik’e 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek.

19 Ocak 2018 Cuma 09:55
Afrin harekatını yönetecek komutan belli oldu!

Afrin harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak.

KORGENERAL İSMAİL METİN TEMEL YÖNETECEK

Harekatı Fırat Kalkanı Harekâtı’nın kahramanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Temel, gerek İdlib’de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor. Harekata Türk Silahlı Kuvvetleri’nce eğitilen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden yaklaşık 5 bin kişi katılacak. Öncü kuvveti oluşturacak ÖSO, TSK desteğiyle Afrin’i terör unsurlarından arındıracak. Yine PKK/PYD işgaline karşı Münbiç’te ayaklanan aşiretlerin de Fırat’ın doğusundan ve Münbiç’ten yönelebilecek muhtemel tehdide karşı tedbir alması planlanıyor.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'YE DİRENDİ

2. Ordu Komutanı olan eski Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili olarak atanmıştı. Vekaleten yapılan bu atamanın ardından 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.

8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü.

SÖZÜNÜN ERİ ÇIKTI

Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:55
  1. Afrin harekatı
  2. İsmail Metin
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Operasyon içingenelde erken belirlenir böyle generaller. :) taktik bu işte kendini hantal geç işleyen bir ordu gibi göstermek karşı tarafa farklı mesaj iletiliyor Saygılar.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Operasyon içingenelde erken belirlenir böyle generaller. :) taktik bu işte kendini hantal geç işleyen bir ordu gibi göstermek karşı tarafa farklı mesaj iletiliyor Saygılar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!
  1. Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!
  2. Fatih'te motorsiklet kazası sonrası..
  3. Mersin'de ilaç dolandırıcılığı..
  4. Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
  5. Beşiktaş'ta güpegündüz kız kaçırdılar!
  6. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı..
  7. Semih açtı ağzını yumdu gözünü!
  8. Hangi ilde, kaç Suriyeli var?
  9. Galatasaray'da seçim heyecanı
  10. İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
  11. Traktörünü gezi treni yaptı
  12. Son karneyi vererek mesleğini noktaladı
  13. Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi:..
  14. Havada dört saat dehşet! Çığlıklar..
  15. Afrin sınırına "Kayı" güvenlik sistemi
  16. Neto'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
  17. Rus yetkili: ABD Suriye'de büyük bir..
  18. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan..
  19. Sergey Lavrov ve Guterres bir araya..
  20. Amerika Suriye'de büyük bir savaşa..
Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...
Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...