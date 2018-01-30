Afrin harekatını hedef aldı! Teröristlerin cesetleri nerede...

Afrin Operayonu'ya ilgili olarak algı kokan köşe yazılarına bir yenisi daha eklendi. 'Analiz' başlıklı köşe yazısı Can Ataklı imzalı.

Ataklı, TSK'nın zayiat vermemek için yavaş hareket ettiğini unutmuş olmalı ki, operasyonun onuncu gününde sadece 6-7 km'lik yol alındığını belirterek bu mesafenin kısa olmasından dolayı kafalarda soru işareti olduğunu belirtti.

Hava koşullarından dolayı askeri hareket kabiliyetinin azaldığı yönünde yapılan yorumları da köşesine taşıyan Ataklı, bu kez meteorolojik verilerin dikkate alınmadığından kuşkulandı. Ataklı'ya göre Türk ordusunun ulaştığı teknolojik aşamada bu yavaşlık çok dikkat çekici (!)

Ataklı'nın son şüphesi ise etkisiz hale getirilen teröristler. Ataklı, o satırlarda ise şöyle yazıyor: 'Genelkurmay açıklamalarında çok sayıda teröristin öldürüldüğü rakamlarıyla belirtiliyor. Ancak şu ana kadar imha edilen teröristlerin görüntülerinin olmaması da bana şaşırtıcı geliyor. '

beyazgazete