Afrin harekatını hedef aldı! Teröristlerin cesetleri nerede...
Sözcü yazarı Can Ataklı, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda farklı bir algı operasyonuna imza attı. Ataklı'ya göre imha edilen teröristlerin görüntülerinin olmaması şaşırtıcı.30 Ocak 2018 Salı 11:57
Afrin Operayonu'ya ilgili olarak algı kokan köşe yazılarına bir yenisi daha eklendi. 'Analiz' başlıklı köşe yazısı Can Ataklı imzalı.
Ataklı, TSK'nın zayiat vermemek için yavaş hareket ettiğini unutmuş olmalı ki, operasyonun onuncu gününde sadece 6-7 km'lik yol alındığını belirterek bu mesafenin kısa olmasından dolayı kafalarda soru işareti olduğunu belirtti.
Hava koşullarından dolayı askeri hareket kabiliyetinin azaldığı yönünde yapılan yorumları da köşesine taşıyan Ataklı, bu kez meteorolojik verilerin dikkate alınmadığından kuşkulandı. Ataklı'ya göre Türk ordusunun ulaştığı teknolojik aşamada bu yavaşlık çok dikkat çekici (!)
Ataklı'nın son şüphesi ise etkisiz hale getirilen teröristler. Ataklı, o satırlarda ise şöyle yazıyor: 'Genelkurmay açıklamalarında çok sayıda teröristin öldürüldüğü rakamlarıyla belirtiliyor. Ancak şu ana kadar imha edilen teröristlerin görüntülerinin olmaması da bana şaşırtıcı geliyor. '
beyazgazete