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Afrin harekatını hedef aldı! Teröristlerin cesetleri nerede...

Sözcü yazarı Can Ataklı, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda farklı bir algı operasyonuna imza attı. Ataklı'ya göre imha edilen teröristlerin görüntülerinin olmaması şaşırtıcı.

30 Ocak 2018 Salı 11:57
Afrin harekatını hedef aldı! Teröristlerin cesetleri nerede...

Afrin Operayonu'ya ilgili olarak algı kokan köşe yazılarına bir yenisi daha eklendi. 'Analiz' başlıklı köşe yazısı Can Ataklı imzalı.

Ataklı, TSK'nın zayiat vermemek için yavaş hareket ettiğini unutmuş olmalı ki, operasyonun onuncu gününde sadece 6-7 km'lik yol alındığını belirterek bu mesafenin kısa olmasından dolayı kafalarda soru işareti olduğunu belirtti.

Hava koşullarından dolayı askeri hareket kabiliyetinin azaldığı yönünde yapılan yorumları da köşesine taşıyan Ataklı, bu kez meteorolojik verilerin dikkate alınmadığından kuşkulandı. Ataklı'ya göre Türk ordusunun ulaştığı teknolojik aşamada bu yavaşlık çok dikkat çekici (!)

Ataklı'nın son şüphesi ise etkisiz hale getirilen teröristler. Ataklı, o satırlarda ise şöyle yazıyor: 'Genelkurmay açıklamalarında çok sayıda teröristin öldürüldüğü rakamlarıyla belirtiliyor. Ancak şu ana kadar imha edilen teröristlerin görüntülerinin olmaması da bana şaşırtıcı geliyor. '

beyazgazete

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:57
  1. Can Ataklı
  2. Afrin Operayonu
  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy32 dk önce
    keferepiçi zorunamı gitti piç dönü gebereceksiniz hemde kudurarakonun bunun çocukları
  • TÜRKTÜRK34 dk önce
    ÖBÜRDÜNYADA GÖRÜŞECEKSİNİZ ÇOK İSTİYOSANPKK TARAFINA GEÇ ÇABUK GÖRÜŞÜRSÜNÜZ
  • Unal Unal 34 dk önce
    Kandildede taş üstünde taş baş ustunde de baş b irakmamistik değilmi nato destekli operasyonu kim desteklemez nede olsa patron amerika varmi otesi ulen
  • mert memet mert memet 34 dk önce
    bir kaç tane getirinde hediye edin arkadaşa leş çorbası yapsın madem meraklı bu kadar
  • vurucuvurucu36 dk önce
    bu tip insanların haber niteliği yok, yazmasanız da olur popüler etmeyin, can ataklı kim ? satılmış ülke düşmanı
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz39 dk önce
    Can atali haklisin ben gordugume inanirim diyon sende cok sey yaziyon olaylari gormuyok bizleri inandiriyon ne yapsin her oleni turkiyeyemi gondersin suriyedeki taputlari gormuyonmu sende benim gibi yaslandin. Bazan sacmaliyon ne yapacaksin oluyu bizlere ihtiyac varmi diye sor o biraz zor bans bakma oyle hor
  • Emre BayındırEmre Bayındır41 dk önce
    Tipik muhalif mantalitesi. İnsan bir şeye muhalif olunca, öküz altında buzağı aramaya başlıyor. Herkes için geçerli bu durum.
Bugünkü Akit

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