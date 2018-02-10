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Afrin harekâtına katılan askerlerin en çok rahatsız oldukları şey...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu tüm hızıyla sürerken, güvenlik uzmanı Mete Yarar, harekâtın yavaş ilerlediğine yönelik tartışmaların sahadaki askerleri olumsuz etkilediğini belirtti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:35
Afrin harekâtına katılan askerlerin en çok rahatsız oldukları şey...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu tüm hızıyla sürerken, güvenlik uzmanı Mete Yarar, dikkat çekici ifadeler kullandı. Yarar, Karar Gazetesindeki yazısında askerlerin moral durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti. Operasyonun yavaş ilerlediği ile alakalı tartışmaların sahadaki TSK mensuplarını rahatsız ettiğini belirten Yarar, şu ifadeleri kullandı: 

Zeytin Dalı’nda kötü giden bir şey olduğuna inanmıyorlar. Fakat harekatın hızıyla ilgili konuşmalardan rahatsız olduklarını ifade edebilirim. Araziyi bilmeyenlerin ve teröristlerin nasıl bir hazırlık yaptığının farkında olmayanların ahkâm kesmesinden hoşlanmıyorlar. “İnanın biz de en hızlı şekilde bitirmek için gayret sarf ediyoruz” diyorlar. En büyük sıkıntının da barikatlar döneminde olduğu gibi teröristlerin sivil halkı kalkan yapması ve onların arasından ateş etmesi olduğunu söylüyorlar. Hızı kesen en büyük faktör sivil halkın zarar görmesi kaygısı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:35
  1. Afrin
  2. TSK
  3. Mete Yarar

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  • Alibaba Alibaba 53 dk önce
    Bizim Askerimiz işini bilir zalimce önüne geleni öldürsek zaten üç günde biterdi !
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