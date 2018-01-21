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'Afrin harekatına destek vermek her vatandaşın görevidir'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Afrin harekatına  destek vermek Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her kişinin görevidir,  BBP olarak düşmana, düşman denilerek, yapılan her hareketin, harekatın, hamlenin  sonuna kadar yanındayız." dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 14:39
'Afrin harekatına destek vermek her vatandaşın görevidir'

Türkiye'nin, uzun zamandır ABD'ye bunu kabul etmeyeceğini, bu duruma  müsaade etmeyeceğini YPG, PYD'nin de aynen DEAŞ, PKK gibi terör örgütü olduğunu  ısrarla söylediğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Sadece ABD'ye değil, bunu Rusya, İran ve o bölgedeki bütün koalisyon  güçlerine anlattı. Fakat ne yazık ki ne ABD ne de Rusya PKK, YPG, PYD'yi  desteklemeden, onu silahlandırmaktan, alan açmaktan geri durmadı. Türkiye'nin  artık sabrının tükendiği noktaya gelindiğinde de Türkiye açık ve net olarak  bizzat Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edileceğini buna müsaade edilmeyeceğini  ve Türkiye'nin bu hususta hiç kimsenin gücünü ve kararını sınamaması gerektiğini  de çok kararlı bir şekilde ifade etti. Fakat buna rağmen ABD, YPG'ye destek  olmaya devam etti. En nihayetinde dün Afrin operasyonu başladı. Öncelikle bu  operasyonun devletimiz, ülkemiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız, Suriye için  hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Kahraman ordumuza  başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun ve onları muzaffer kılsın."

"AFRİN HAREKATI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN"

Destici, Afrin'e yönelik harekat ile birlikte bütün dünyanın  Türkiye'nin ciddiyetini, kararlılığını ve gücünü gördüğüne dikkati çekti.

Destici, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin sınanacak ya da test edilecek bir ülke olmadığını,  Türkiye'nin istediği anda, istediği noktalara operasyon yapabileceğini ve  bölgemizde Türkiye'nin 'Evet' demeyeceği, onaylamayacağı, kabul etmeyeceği hiçbir  planın veya projenin de uygulanamayacağını göstermiş oldu. Türkiye bunu hangi  gerekçelere dayandırarak yaptı? Buraya da baktığımız zaman Türkiye'nin bu Afrin  harekatının tamamen uluslararası hukuka da uygun, meşru olduğunu da altını  çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye hem uluslararası hukuktan kaynaklanan  haklarını hem BM Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleden kaynaklanan haklarını,  BM ana sözleşmesinde yer alan meşru, müdafaa hakkını kullanarak ve bütün bunları  yaparken de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygı göstererek bunu yaptığını ilan etti."

"HAREKATI BAŞLATAN HÜKÜMETİ TEBRİK EDİYORUM"

Destici, Türkiye'nin daha önceden Suriye'deki etnik ve mezhebi temelli  bir bölünmeye asla ve kata müsaade etmeyeceğini çok güçlü şekilde dile  getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin, CENTCOM-PKK iş birliğinde güneyinde bir terör devleti  kurulmasına asla ve kata müsaade edemeyeceğine işaret eden Desteci, şu görüşlere  yer verdi:

"Bu tehdidi ve tehlikeyi ortadan kaldırma adına dün başlayan bugün  kara harekatıyla devam eden Afrin harekatına destek vermek Türkiye Cumhuriyeti  Devleti vatandaşı olan her kişinin görevidir, BBP olarak düşmana, düşman  denilerek, yapılan her hareketin, harekatın, hamlenin sonuna kadar yanındayız. Bu  sadece bizim değil, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının da boynunun  borcudur. BBP başından itibaren Suriye'nin kuzeyinde ya da Irak'ın kuzeyinde PKK,  PYD, YPG gibi hiçbir terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ve  dolayısıyla da bu anlamda her türlü harekatın yapılması gerektiğini ve bunu da  sonuna kadar desteklediğini ifade etmişti. Bu harekatın başlamasından dolayı  büyük bir memnuniyet duyuyorum. Harekatı başlatan hükümeti de tebrik ediyor ve  destekliyorum. İnşallah darısı Mümbiç'e, Sincar'a diyorum."

"İNŞALLAH BİR ŞEHİT OLMADAN BU OPERASYON TAMAMLANIR"

Destici, bütün dünyanın ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin haklı bir  operasyon gerçekleştirdiğini bildiğini vurguladı.

Türkiye'nin kararlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve büyük Türk  milletinin gücü karşısında hiç kimsenin duramayacağını ve herkesin geri adım  atacağını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Hem ABD'nin şu anki bu operasyondan sonra yaptığı açıklamalar,  Rusya'nın birliklerini Afrin'den başka bir yere kaydırması işte bizi haklı  çıkardı. Türkiye'nin kararlılığı karşısında kimsenin bölgede direnemeyeceğini ve  bölgede Türkiye'ye rağmen bir plan kuramayacağını da bütün dünya bu vesileyle  görmüş oldu. Operasyonu haklı bularak destekleyen Avrupa ülkeleri ve diğer dünya  devletlerini de Türk-İslam coğrafyasındaki kardeş ülkelerimize de teşekkür  ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki inşallah birilerin rüyaları, hülyaları  hevesleri kursağında kalır ve inşallah bir şehit olmadan bu operasyon tamamlanır.  Mehmetçiğimiz de sağ ve salim bir şekilde operasyonu tamamlar ve diğer  operasyonlara da başlar inşallah."

"BBP, İTTİFAKIN İÇİNDE VE YANINDADIR"

Destici, bir gazetecinin "seçim ittifakına" yönelik soruna ise şu  yanıtı verdi:

"Önümüzdeki seçimlerle ilgili milli ve yerli olanların,  milliyetçilerin ve maneviyatçıların, daha da açık ifadeyle AK Parti ile  Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan ittifak görüşmelerinin yanında,  içinde olduğumuzu ve sonuna kadar da bu ittifakın yanında duracağımızı, BBP'nin  bu ittifakın içinde yer alacağını ifade ettik. BBP, AK Parti ve Milliyetçi  Hareket Partisi arasında başlayan ve sürdürülen bu ittifak çalışmalarının  yanında, içindedir. Dolayısıyla BBP bu ittifakın içinde yer alacaktır Allah'ın  izniyle."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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