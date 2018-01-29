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TSK'dan Kandil'e hava harekatı:11 hedef imha edildi

Irak Kuzeyindeki Asos/Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 hedef ima edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:08
TSK'dan Kandil'e hava harekatı:11 hedef imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir."Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir."Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:08
  1. TSK
  2. Kandil
  3. kava harekatı
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 dk önce
    Asıl güzel haber bu ; çoktan beri orası bir yılan yuvası . . .
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