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Zeytin Dalı Harekatı döviz kurlarını etkilemedi

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlatılan operasyondan sonra, 'dolar yükselir' beklentisi olanlar zarara uğradı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:47
Zeytin Dalı Harekatı döviz kurlarını etkilemedi

Türkiye sınırında Amerika'nın desteğiyle bir terör hattı oluşturmak isteyen terör örgütü YPG, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkıştı.

Türk askeri ve ÖSO birliklerinin düzenlediği operasyonlarla, YPG'li teröristlere üst üste darbeler vuruldu.

OPERASYON BAŞLADI DOLAR DÜŞTÜ

Harekatın başlamasıyla döviz kurlarında artış olacağını ümit edenler yanıldı.

Operasyon başlamadan bir gün önce 3,80 bandında olan dolar kuru, 26 Ocak itibarıyla 3,75 seviyelerine indi.

EURODA SON DURUM

Euro ise operasyondan sonra biraz yükselse de devam eden günlerde dengelendi. Euroşu an 4,67 bandında seyrediyor.

4 LİRA OLACAK DİYENLER ZARARDA

Bugün 3,76'yı gören dolar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla "Dolar artacak, ekonomi bozuluyor" çığırtkanlığını yapanların sözlerini de boşa çıkardı.

Ayrıca bu söylemlere inanarak parasını dolara yatıranlar da büyük bir zarara uğradı.

BAŞBAKAN SÖYLEMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun ekonomiyi etkilemeyeceğini söylemişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:47
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