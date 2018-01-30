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Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!

Bir dönem Aydın Doğan'ın elemanı olan İrfan Değirmenci sınırımızı teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında skandal ifadelerde bulundu.

30 Ocak 2018 Salı 15:36
Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!

Türkiye'nin kendi güvenliği için sınırımızı teröristlerden temizlemek için başlattığı Afrin operasyonuna terör sevici gruplardan tepki gelmeye devam ediyor.

Son olarak bu kişiler arasına gazeteci İrfan Değirmenci de katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, Türkiye'nin milli meselesi olan harekat için hükümetin siyasi rant elde ettiğini iddia etti. Değirmenci şehitler verdiğimiz bu operasyon için şok ifadeler kullandı.

İşte İrfan Değirmenci'nin o skandal sözleri;

Bugüne kadar “askeri vesayet” diye diye saldırdıkları ordumuzu, Suriye'de belirsizliklerle dolu bir alanda tehlikeye atıp buradan iç politika zaferi yaratma peşine düşenlerin amacı kandırabildikleri kadar seçmenin desteğiyle adaletsiz rant düzenini sürdürmektir!

Olup bitenlerden kaygı duyan, cesur sesleriyle itiraz yükselten tüm yurtseverleri, “savaş nizamı”yla susturmak, milliyetçilik değildir. “Her tür milliyetçiliği ayağının altına alıp ezdiğini” bir vakit mitinglerinde dile getirmiş olanlardan alınacak yurtseverlik dersimiz yoktur!

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:36
  1. İrfan Değirmenci
  • bekirbekir1 sa önce
    Tam bir .....olmuş it....
  • tuğrul tuğrul 1 sa önce
    Ulan it oğlu it her gün Burseya dağından atılan roketlerle Kilisteki vatandaşlarımızın şehit olması sizin hoşunuzamı gidiyor. Adi müsvedde, sen kendi düşündüğün gibi mi zannedersin herkesi itin kuyruksuzu...
  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    gel kuçu kuçu gel .pekte sevimli iyi besliyorlar anlaşılan
  • ADİADİ1 sa önce
    HER YAV.....I TANIMAK ZORUNDAMIYIZ ?Pİ...BİRİ BELLİ!
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