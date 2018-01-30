Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!

Türkiye'nin kendi güvenliği için sınırımızı teröristlerden temizlemek için başlattığı Afrin operasyonuna terör sevici gruplardan tepki gelmeye devam ediyor.

Son olarak bu kişiler arasına gazeteci İrfan Değirmenci de katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, Türkiye'nin milli meselesi olan harekat için hükümetin siyasi rant elde ettiğini iddia etti. Değirmenci şehitler verdiğimiz bu operasyon için şok ifadeler kullandı.

İşte İrfan Değirmenci'nin o skandal sözleri;

Bugüne kadar “askeri vesayet” diye diye saldırdıkları ordumuzu, Suriye'de belirsizliklerle dolu bir alanda tehlikeye atıp buradan iç politika zaferi yaratma peşine düşenlerin amacı kandırabildikleri kadar seçmenin desteğiyle adaletsiz rant düzenini sürdürmektir!

Olup bitenlerden kaygı duyan, cesur sesleriyle itiraz yükselten tüm yurtseverleri, “savaş nizamı”yla susturmak, milliyetçilik değildir. “Her tür milliyetçiliği ayağının altına alıp ezdiğini” bir vakit mitinglerinde dile getirmiş olanlardan alınacak yurtseverlik dersimiz yoktur!