Afrin Harekatı, Esed'i çıldırttı! Türkiye'nin harekatı...

Suriye'nin eli kanlı diktatörü Esed, Türkiye'nin Afrin hamlesinin Suriye krizinin başından yürüttüğü terörizmi destekleme politikasından ayrı olmadığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esed, İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi'nden heyetle Şam'da bir araya geldi.

Esed, görüşmede "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği sert saldırı, Türk yönetiminin Suriye krizinin ilk gününden bu yana izlediği ve temelde terörü ve terör örgütlerini desteklemek üzerine inşa edilen politikasından ayrı tutulamaz" ifadelerini kullandı.