Afrin harekâtı bizi milletçe birbirimize bağladı

Afrin operasyonu başlayalı bir haftayı geçti. Bütün dünyanın gözü bu operasyona çevrilmiş durumda. Uluslararası medyaya baktığımızda önemli programlarını ve haber saatlerini Afrin’e ayırıyorlar. Bu harekatın önemi kadar Türkiye’nin nasıl uluslararası bir plan ile mücadele ettiğinin de göstergesi. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Fakat askerimizin ve milletimizin imanından gelen motivasyonu ve harekata olağanüstü desteği göz yaşartacak kadar anlamlı. Milli meselelerde ihaneti seçen sözde aydın ve satılmış STK’lar da her zamanki gibi görevlerini yerine getiriyor. Fakat milletimiz onlara da gereken cevabı birlik beraberliğine sarılarak veriyor. Millet ordusunun yanında millet Başkomutanının yanında. Değerli okuyucularımız, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nı bölgeyi yakından tanıyan örgütle mücadele tecrübesi bulunan emekli Albay Ersan Ergün ile konuştuk...



- Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak Afrin harekâtını başarıyla yürütmedeki cesareti ve kararlılığını nasıl yorumluyorsunuz?



ERDOĞAN, TABULARI YIKTI



Takdirle ve hayranlıkla karşılıyorum. Teamüllerin aksine son yıllarda görülmemiş, ancak bizlerin yüreklerinde olan bir olguyu açığa çıkardı Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun. Bakınız Türkiye bugüne kadar Batı’ya dönük siyaset benimsemiş, kardeşi konumunda olan İslam ülkelerine sırtını dönmüştür. Batı’dan medet bekleyen liderlerle yönetilen ülkemiz o medeniyeti yakalayamadığı gibi kendi coğrafyasından da kopuk bir politika gütmüştür. Tayyip Erdoğan ülkemizi oyun kurucu aktörlerin emirlerini bekleyen ülke konumundan çıkıp, kendi coğrafyasında var olan problemleri kendi çözen oyun kurucu bir ülke konumuna getirmiştir. TSK, özellikle 15 Temmuz’dan sonra ayağına vurulan Batı prangasından kurtulmuş ve peygamber ordusu olduğunu hatırlamıştır.



PKK, AFRİN’DEN SIZIYORDU



- Afrin neden önemli?



Afrin Hatay’a doğudan Gaziantep’e de güneyden sınır komşusu olan bir bölgede bulunuyor. Dolayısı ile 1980‘lerden itibaren Afrin’de var olan PKK kamplarından ülkemize sürekli teröristler sızma yapmış güvenlik güçlerimize ve sivil halka yönelik öldürücü birçok eyleme iştirak etmişlerdir. Binlerce insan orada yerinden yurdundan edildi. ABD burada koridor peşine düştü. Çünkü, PYD/PKK’nın Akdeniz’e uzanan son kapısıdır. ABD’den aldıkları modern silahlarla ülkemize gelmeden saldırma imkanları oluştu. Nitekim son Kilis ve Reyhanlı saldırılarında 3 vatandaşımızı kaybettik.



- Türkiye Afrin harekâtıyla dünyaya hangi mesajı vermiş oldu?



EMPERYALİST BATI’YA ÇELME



Afrin harekâtı bizi milletçe birbirimize bağladı. Yedisinden yetmişine herkes bir oldu, birlik oldu. Yüzlerce vatandaşımız askere alma dairelerine “bizi de askere alın” diye dilekçeler verdi. Böylece bu milletin yıllarca terörle bunaltılması, etrafının terör örgütleri ile çevrilmesinin sonuçsuz kalacağını ve son terörist yok edilinceye kadar ve kanımızın son damlasına kadar vatanımızı, coğrafyamızı savunacağımızı ilan etmiş olduk. Bölgede istikrarın terör unsurları ile değil binlerce yıllık kadim tarihi olan ülkemiz eliyle geleceğini göstermiş olduk. Türkiye bu harekâtla diyor ki; “Ey emperyalist batı biz kendi göbeğimizi kendimiz keser ve bölgede huzur ve güveni bizzat sağlarız.”





FETÖ, ASKERİN MORALİNİ BOZAMADI



-15 Temmuz’a rağmen Türk askerinin moral motivasyonunun yüksekliği hakkında neler söylersiniz?



Darbe girişiminde TSK’nın moral ve motivasyonunu yok edici, zaafa düşürücü bir etki görülmemiştir. Bilakis ayaklarına vurulmuş olan emperyalist Batı prangasından kurtularak asli vazifesine dönmüştür. Personel eksikliği süratle tamamlanma yoluna gidilmiş ve oynanan oyunu fark eden Mehmetçik insanüstü gayretle vazifesine daha sıkı sarılmıştır. Şehitlik ve gaziliğin kaynağı olan iman her şeyin üstünde bir moral kaynağı olmuştur.



- Türkiye’de bir grup sözde aydın ve STK’nın terör lehine açıklama yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Geçmişte olduğu gibi bugün de içimizden hainler çıkacaktır. II. Abdulhamit’e yapılanları ne çabuk unuttuk. Kendisini ‘kızıl sultan’ ilan etmediler mi? Onlar içimizden çıkmadılar mı? Kanla beslenen terör unsurlarını öven, onlara destek olanlara ancak ‘satılmış alçaklar’ diyebilirim.



- Türkiye, Suriye rejimine karşı nasıl bir politika belirlemeli?



Türkiye’nin başından beri Suriye rejim güçleri ile politikası belli. Esed gitmeli ve daha demokratik bir yönetim anlayışı tesis edilmeli. Fakat şu süreçte Esed’le bir çatışmaya girilmeden öncelikle terör unsurları temizlenmeli. Sonrasında şartlara göre durum değişebilecek olsa da Esedli geçici bir hükümet kurulabileceğini ve yumuşak bir geçişle daha demokratik bir ortamın sağlanması gerektiğini düşünüyorum.



- Algıyı yönetmede, PKK’nın kirli propagandasının önüne nasıl geçilir?



PKK’nın yaptığı/yapacağı propaganda sosyal medya kanalıyla olabileceğinden özellikle medya kanalları tespit edilmeli, yayınlarının ülkemizde ve Afrin bölgesinde takip edilmesi engellenmeli ve yapılan kara propagandalar anında deşifre edilerek anti propaganda ile boşa çıkarılmalıdır.



AMERİKA İLE SAVAŞIYORUZ!



- Amerika neyin planını yapıyor?



Amerika, YPG/PKK gibi terör örgütleri ile bölgede vekâlet savaşlarını sürdürmek istiyor. Aslında bölgede dolaylı olarak ABD ile savaşıyoruz diyebiliriz. Irak’tan Akdeniz’e kadar sınırımızın güneyi boyunca uzanan bölgede oluşturacağı koridor ile nasıl ki İsrail Ortadoğu’nun kalbine bir hançer gibi sokuldu aynen öyle de YPG/PKK ikinci bir hançer gibi Türkiye ve Ortadoğu Müslüman devler arasına ikinci bir hançer gibi sokulmaya çalışılıyor. Rusya ve İran ise, ABD’nin bölgenin tek hâkimi olmasını istemiyor. ABD, Türkiye ile gelecekte yaşanan bu sorunu aşabileceğini düşünüyor. Bunun için de şimdilik PKK/PYD’yi desteklemiyor gibi görünerek tam ikili oynuyor.

Kızılelma motivasyonu

- Kızılelma kavramı etrafında yürütülen tartışmalara ne diyorsunuz. Bir milletin neden Kızılelması olmalı?



Kızılelma, Türklerin cihan hâkimiyeti idealini ya da büyük Türk birliği idealinin göstergesidir. Türklerin İslam’la şereflenmelerinden sonra kendisini İslam’ın bayraktarı gören bu millet, Allah’ın dinini en ücra köşelere kadar götürme heyecan ve arzusunda olmuştur. Bu nedenle bu ülkü özellikle Osmanlı’da askerin cihat meydanlarında motivasyon aracı olmuştur. Kendisini ayakta tutmak ve düşmanları karşısında yok olmak istemeyen milletlerin ufukta gördükleri bir ülküsü olmalı. Aksi takdirde daha uzakta bir ülküye sahip başka bir millet sizi yok eder ve gider. Türk milletinin özellikle İslam’dan kaynaklanan tüm cihana Kur’an’ı ulaştırma ülküsü Kızılelma’ya başka milletlerin ulaşamayacağı bir motivasyon hedefi olmuştur.

FATMA GÜLŞEN KOÇAK / PAZARTESİ SOHBETLERİ