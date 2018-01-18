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Afrin çevresinde çatışma başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyona hazırlandığı Afrin çevresinde muhaliflerle terör örgütü PKK/PYD arasında şiddetli çatışmalar başladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 01:12
Afrin çevresinde çatışma başladı

YENİAKİT.COM.TR - 2012'den bu yana terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından işgal altında tutulan Afrin için sona yaklaşılıyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyona hazırlandığı kentin çevresinde muhaliflerle PKK/PYD arasında şiddetli çatışmalar başladı. 

Muhalifler Dar İzze bölgesi ve Azez kentinden Afrin'e giden yolları tamamen kapattı, Türk topçu birlikleri ise Afrin'nin Sara ve Bülbül bölgelerini yoğun şekilde vuruyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 01:12
  1. PKK
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