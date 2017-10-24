Afrikalı korsanlar 6 kişiyi kaçırdı

Nijerya karasularında dolaşan Alman konteynır gemisinde çalışan 6 işçi, korsanlar tarafından kaçırıldı.

Geminin sahibi olan Peter Doehle Schiffahrts KG şirketinden yapılan açıklamada, “Gemi Cumartesi günü Nijerya’daki bir limana yanaşırken, korsanlar saldırdı” denildi. Gemiden kaçırılmayan 12 personelin güvende olduğu belirtildi.

“İlk önceliğimiz kaçıranlarla bağlantı kurmaya çalışarak, kaçırılanların hızlı ve güvenli bir şekilde bırakılmasını sağlamak ” ifadesini kullanan şirket, kaçırılanların kimliğiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.

Kaçırılanların dördünün Filipinli, birinin Ukraynalı, sonuncusunun ise Macar olduğu tahmin ediliyor.

Son yıllarda özellikle petrolün yoğun olduğu Nijer Deltası’ndaki pek çok yabancı fidye için kaçırıldı.