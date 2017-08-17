Afrikalı iş adamlarından Antalya'ya çıkarma!

4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 42.000 m2 alan üzerinde 200 firmanın katılımıyla CM EXPO İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı organize ediliyor.

Fuarın en temel farkı, Yerli ve Milli Temalı olması, katılımcıların tamamına yakını üretimlerini Türkiye'de yapıyorlar

Bu yüksek teknoloji ürünü iş ve inşaat makinaları fuarının ihracat odaklı bir tarafı da bulunuyor.

22 Afrika Ülkesi'nin başını çektiği ; [Sierra Leone, Togo, Burkina Faso, Nijer, Cibuti, Uganda, Kenya, Senegal, Ruanda, Brundi vs] tamamı sahra altı ülkelerden, inşaat makinaları satışı yapan ithalatçı firmalar ve büyük inşaat firmalarından oluşan 400 kişilik alım heyeti Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle fuarda katılımcılarla ikili iş görüşmelerinde bulunmak üzere fuara geliyor.

Afrika’nın yanısıra Suudi Arabistan, Kazakistan, İran, Irak, Afganistan, Umman ve Gürcistan’dan yüzlerce ziyaretçi fuara gelmek için şimdiden kayıt yaptırmış durumda.

Böylece Konya'lının vinçini Kenya'ya Ankaralı’nın makinasını Ugandalı’ya pazarlayacağız.

Yerli İş ve İnşaat Makinasının Türkiye içinde kullanımını arttırmak, yıllık 5 milyar dolara yakın ithalatı azaltmak, 1,4 milyar dolar seviyesindeki 120 ülkeye yaptığımız ihracatı arttırıp geliştirmek amacıyla yapılan fuarı Vinçder, Platformder, Agrega Üreticileri Birliği, Ostim Kauçuk Kümelenmesi, Orsiad gibi sektör dernekleri destekliyor.

Antalya’dan fuara büyük destek…

Başta Anfaş Fuar Merkezi olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası , Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Kemer, Akdeniz ve Yeşil Antalya Sanayi Siteleri fuar ziyaretçi çalışmalarında etkin rol oynuyor.

Bu Fuarda Neler Bulacaksınız?

Her Türlü başta mermer ocaklarına ve hafriyat işlerinde kullanılan İş Makinası ve yedek parçasını, beton makinaları , asfalt ve yol makinaları, tünel makinaları, maden makinaları, kum ve taş ocakları ekipmanları, beton boru ve briket makinaları, araç üstü ekipmanlar, belediye araçları, itfaiyeler, vinç, platform, forklift , taşıma ve kaldırma ekipmanları , iskele ve kalıp sistemleri, çelik konstrüksiyon sitemleri, depo ve raf sistemleri, jeneratör, komprasör ve transformatörler, kauçuk parçalar, motorlar, redüktörler, alçı tesisleri ve kaynak makinalarına ve dair herşeyi bu fuarda bulabilirsiniz.