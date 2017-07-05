“Afrika’da yoğun çalışmalarımız var”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara ve Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Almoustapha Garba ile makamında bir araya geldi. Görüşmelerde, Pan Afrika ve Büyük Yeşil Duvar Projesi’ne Türkiye’nin yapmış olduğu katkılardan bahsedildi ve yeni projelerin yapılacağı belirtildi.

Türkiye’nin Afrika’ya yaptığı yardımlara değinen Bakan Eroğlu, “Afrika’da bilindiği açlık, susuzluk gibi büyük sıkıntılar var. Şu anda Afrika’da çalışmalarımız var. 11 ülke ile yapılan Büyük Yeşil Duvar Projesi var. Biz o projeye hem eğitim hem ekipman hem de maddi anlamda destek veriyoruz. Bakanlık olarak yeşillendirme, erozyon ile mücadele için destek vereceğiz. Geçim kaynaklarının oluşturulması ile ilgilide projemiz var. Moritanya’da, Sudan’da toplam 5 bin hektarlık alandaki çalışmayı üstlendik. Hem Moritanya hem de Nijer’deki ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Özellikle Moritanya ile 2016 yılında ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzaladık. Nijer’de 2013 yılında ormancılık, içme suyu temini, çevre konularında anlaşmalar imzalamıştık. Moritanya’ya otomatik meteoroloji ölçüm sistemi, sondaj makinesi, su tankerleri götürdük teslim ettik. Eğitim alanında destek verdik, pek çok insana içme suyu temin ettik” diye konuştu.

Pan Afrika projesi için neler yapılabileceği konularında görüşmeler yapıldığına da değinen Bakan Eroğlu, “Yeni talepleri var, onları da karşılayacağız. Fidanlık kurulması çalışmalarını yapacağız. Yaban hayatının geliştirilmesi için, güneş enerjisi için destek vereceğiz. Kurak bölgelerde yetişen bitki türlerinden Ebucehil denilen bitkinin tohumlarını da gönderdik, o konuda da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Nijer’le de çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle su ile ilgili sıkıntı vardı. Nijer’de TİKA ile birlikte DSİ olarak 258 kuyu açtık, 64 bin kişiye su temin ettik. 2013 yılında Niamey’de 8 hektarlık alanda ağaçlandırma yaptık. 20 dekarlık alanda da özel park olarak orayı düzenledik. Agadez bölgesinde develer üzerinde yüzlerce kişi Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldi. 3 Ağustos’ta o kardeşlerimiz ile birlikte dostluk ormanı kuralım diye karar aldık ve ormanı kurduk. Çölleşme, fidan üretimi, ormancılık alanında eğitim veriyoruz ve masraflarını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin verdiği sözleri yerine getirdiğini söyleyen Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara “Büyük Yeşil Duvar ve Pan Afrika projeleri ile Türkiye’deki ilişkileri daha da kuvvetlendirmek için geldik. Bu proje 11 ülke ile oluşturuluyor. Ağaçlandırma çalışmaları ile oradaki halkın gelir elde etmeleri sağlanıyor ve aynı zamanda çölleşme ile mücadele ediliyor. Türkiye çölleşme ile mücadele alanında çok büyük deneyime sahip, Türkiye verdiği sözleri tuttu ve bizzat Afrika’ya geldi” diye konuştu.

Nijer’de Türkiye’nin su alanında büyük katkılar sağlandığını belirten Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Almoustapha Garba da, “Türkiye ile Nijer arasında su ve ormancılık alanında iş birliğimiz var. Özelliklede Türkiye su tedariki açısından çok büyük katkı sağlandı. İş birliğinin farklı alanlarda da ilerlemesini ve daha da kuvvetlenmesini arzu etmekteyiz” şeklinde konuştu.