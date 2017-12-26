Afrika’da Erzurum hasretiyle yaşıyor

Osmanlı Devleti’nin önemli ilim adamlarından müderris Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, ata toprağını ziyaret etmek için geldiği Erzurum’da AA’ya konuştu.

Sultan Abdülaziz döneminde İslami ilimleri öğretmek için Ümit Burnu’na gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin torunları, başta dedesinin yaşadığı Erzurum olmak üzere Anadolu özlemiyle yaşıyor. Hişam Nimetullah, “Ebubekir Efendi Erzurum’a olan hasreti yüzünden G.Afrika’daki evini ‘Erzurum Taş Konak’ olarak adlandırmış” diye konuştu.

Onlar İslamı yaymak adına hayatlarını vermiş, yerlerinden yurtlarından olmuş fedakar insanlardan sadece bir kaçı... İslamı yaymak ve hakkı tahsis etmek için gurbette yaşayıp, Güney Afrika’ya kök salmış örnek insanlar... Osmanlı’nın 32’nci padişahı Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, “Güney Afrika’daki son Osmanlılar” olarak bilinen ailesinin, büyük dedesinin yaşadığı başta Erzurum olmak üzere yurt özlemiyle yaşadığını söyledi.

Ebubekir Efendi’nin torunu olarak Güney Afrika’dan Erzurum’a gelen “ilk ve en yaşlı” aile üyesi olduğunu belirten Hişam Nimetullah Efendi, “Osmanlı arşivlerindeki vesikalar, Ebubekir Efendi’nin seyit olduğu, hatta seyitlik müessesesinin son temsilcisinin ailesinden olan Abdülrezzak İlmu Efendi olduğunu gösteriyor. O, Erzurum’un yetiştirdiği büyük bir müderris, alim ve şairdir. Bu sebeple Ebubekir Efendi’nin kültür mirasını korumak en çok Erzurum’a yakışır” dedi. Ailesinden gelen fertlerin bazılarının Eskişehir ve İstanbul’da yaşadığını, Güney Akrika’da kalan aile bireylerinin de büyük dedeleri Ebubekir Efendi’nin yaşadığı Erzurum ve Anadolu özlemiyle hayatını sürdürdüğünü belirten Hişam Nimetullah Efendi, büyük dedesinin önemli bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Son zamanlarda Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden Hişam Nimetullah Efendi, “Güney Afrika milleti Türklere çok sıcak bakıyor. Çünkü Güney Afrika halkı, diğer Avrupalı milletler gibi Türkler tarafından sömürülmedi. Bu yüzden Türkleri, yardımsever milletler olarak tanıyorlar” diye konuştu.