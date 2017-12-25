Afrika'da 2018'de beş ülkede seçim var

Gelecek yıl Sierra Leone, Kamerun, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zimbabve’de genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun’un 2018 yılında etnik ve siyasi çatışmalara sahne olması öngörülüyor.

GÜNEY SUDAN'DA İÇ SAVAŞ BELİRGİNLEŞECEK

Bağımsızlığını 2011'de kazandıktan sonra 2013'ten bu yana iç savaşın devam ettiği Güney Sudan'da, iç karışıklığın seçimin etkisiyle daha da artması bekleniyor.

Ülkede devlet başkanı ile eski devlet başkanı yardımcısı arasında iç savaşın sona ermesi için aralık ayında ateşkes antlaşması imzalanmıştı ancak bu anlaşmanın uzun soluklu olmayacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit yeniden aday olacak.

Zimbabve’de askeri müdahale sonrası istifa eden Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yerine göreve gelen Emerson Mnangagwa ile ülke yeni bir sürece girdi. Mnangagwa'nın 2018’de yapılacak seçimlerde aday olması ve kazanması bekleniyor. Mnangagwa döneminde Zimbabve'nin yeni bir ekonomik model benimsemesi, Batı ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar atması öngörülüyor.

KAMERUN'DA ANGLOFON KRİZİ

Kamerun’da da gelecek yıl devlet başkanlığı seçimleri düzenlenecek. Ülkeyi 1982’den bu yana yöneten Paul Biya’nın yeniden aday olması bekleniyor. Ekim ayında Kamerun’un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde sembolik olarak bağımsızlığın ilan edilmesi üzerine başlayan çatışmaların gelecek yıl da devam edeceği tahmin ediliyor.

KONGO VE ORTA AFRİKA'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gelecek yıl bir türlü gerçekleştirilemeyen seçimler ülke gündemindeki yerini koruyacak. Ülkedeki siyasi gerginlik ve iç çatışmalar nedeniyle seçimler yapılamadı. Muhalefet, seçimlerin haziran ayında iktidar ise aralıkta yapılmasını istiyor. Seçim gerginliğinin yıl boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Sierra Leone’de de gelecek yıl genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına gidecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti ise 2013’ten beri Müslüman ve Hristiyan milisler arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor. Bu çatışmaların da devam etmesi bekleniyor.

BOKO HARAM VE EŞ-ŞEBAB'LA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Sudan gelecek yıl ekonomiye odaklanacak. Batı ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmeyi planlayan Sudan, Etiyopya ile ilişkilerini daha da geliştirecek.

Somali’de Eş-Şebab terör örgütünün eylemlerini bu yıl da devam ettirmesi öngörülüyor. Ülkede Afrika Birliğine bağlı AMISOM askerlerinin sayısı azalırken, Somali ordusunun güvenliği sağlayacağı belirtiliyor.

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram'ın etkisi, hükümetin başarılı operasyonları sayesinde azaldı. Yüksek enflasyon, petrol fiyatlarındaki artış, işsizlik sorunu, yolsuzlukla mücadele ve terör ülke gündeminde önemli yer tutacak.

Güney Afrika’da Cyril Ramaphosa’nın iktidar partisi ANC’nin liderliğine getirilmesiyle ülkede liberal ağırlıklı bir ekonomik politika izlenecek. Komşu ülkelerle ticari ilişkiler daha da geliştirilecek.

Sahel bölgesinde kuraklık nedeniyle açlık tehlikesi başlayacak. Kuraklıktan en çok etkilenecek ülkeler Mali, Nijer ve Doğu Afrika ülkelerinden Somali olacak.

Afrika’da AIDS, sıtma, kolera gibi yaygın görülen hastalıklara karşı mücadele artacak. Mozambik, Gana gibi ülkelerde gelecek yıl sıtma hastalığının tehdit olmaktan çıkması bekleniyor.