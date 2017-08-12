Afrika'da 20 milyon kişi açlıkla karşı karşıya! Acil yardım bekliyorlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) açlık krizi uyarısında bulunduğu Afrika’nın 4 ülkesi Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan uluslararası toplumdan gelecek acil yardımları bekliyor. Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan kuraklık, açlık ve çatışmalarla mücadele ederken, uluslararası toplum bir an önce harekete geçmezse, 2011'de geç müdahale sonucu Somali'de yaşanan kıtlığın meydana getirdiği felaketten daha büyük bir faciayla karşı karşıya kalınabilir.

Afrika ve Asya arasındaki ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan, kahvesiyle meşhur Yemen artık iç karışıklık ve açlıkla anılıyor.

Dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuk da yetersiz besleniyor.

SOMALİ AÇLIKLA BOĞUŞUYOR

Afrika'nın en doğu ucunda bulunan dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 12 milyon nüfuslu Somali'de, 2011'den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi gıda yardımına, 2,9 milyon kişi ise acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çocuk nüfusu da yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor.