'Afrika uzmanları' yetiştirecek program başlıyor

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, programın koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Kavas üstelenecek. www.afrikaokulu.com adresinden ön kayıt alımları başlayacak ve tamamlanan ön kayıtlar arasından 100 kişi programa katılma hakkı kazanacak.

3 Şubat-24 Mart tarihleri arasında cumartesi günleri gerçekleşecek 8 haftalık eğitim, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde gerçekleşecek. Seminerlerin bitiminde sınava tabi tutulacak katılımcılardan başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

AFRİKA’NIN DAHA İYİ TANINMASI AMAÇLANIYOR

Projede Afrika'nın tarihi, kültürü ve geleceğine yön verecek potansiyelin incelenmesi, farkındalık oluşturulup Afrika üzerine çalışacak uzmanlık düzeyinde öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Türk, Afrikalı birçok akademisyen ve uzmanın yer alacağı eğitimlerde "Afrika'nın tarihi coğrafyası ve jeopolitiği", "Afrika'nın beşeri coğrafyası: etnisite, toplum, siyaset", "Afrika mahalli sultanlıkları ve Osmanlı asırları", "Sömürgecilik ve neo-emperyalizm", "Uluslararası siyaset ve dış politika araçları", "Uluslararası güvenlik ve tedhiş hareketleri", "Afrika imajı, afro-Türkler, biz-öteki ilişkileri" ve "Afrika'nın ekonomi politiği, insani yardımlar" gibi ana başlıklarda birçok konu ele alınacak.

Milat