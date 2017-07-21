Afrika Uluslar Kupası'nda format değişti

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2019 yılından itibaren Afrika Uluslar Kupası'nın formatında değişikliğe gitme kararı aldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan birlik, turnuvanın 2019 yılında haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesine, 16 olan katılımcı ülke sayısının da 24'e yükseltilmesine karar verdi.

Avrupa kulüpleri eleştiriyordu

Afrika ülkelerinin mücadele ettiği ve iki yılda bir düzenlenen organizasyonun ocak-şubat aylarında yapılması, Avrupa ülkelerinde futbol sezonlarının ortasına denk gelmesi nedeniyle eleştirilere neden oluyordu.