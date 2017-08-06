Afrika Ulusal Kongresi İsrail heyeti ile görüşmeyi kabul etmedi

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), parlamentoyu ziyaret etmek isteyen İsrail heyetinin görüşme talebini kabul etmediğini duyurdu.

ANC Sözcüsü Nonceba Mhlauli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'den, ağustos ayı içinde, parti ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere bir heyetin ülkeye geleceğini belirterek, "ANC, bu görüşme talebini reddetti." dedi.

İsrail heyetinin, parlamentoyu ziyaret etmesi durumunda ANC milletvekillerinin oturuma katılmayacağını vurgulayan Mhlauli, "ANC, 400 sandalyeli parlamentoda 249 milletvekiline sahip. Alınan bu karar henüz İsrailli yetkililere resmi olarak bildirilmedi." diye konuştu.

Nelson Mandela'nın torunu olan ANC milletvekili Mandla Mandela da söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını bildirerek, "Bir ANC milletvekili olarak arkadaşlarımın İsrail heyetiyle görüşmeme kararını destekliyorum. ANC, bu kararla Nelson Mandela'nın, 'Filistin özgür kalana kadar Filistin davasına sadık kalacağız' sözüne bağlılığını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümeti, İsrail'in ülkedeki büyükelçisini göndermeye ve kendi büyükelçisini de geri çağırmaya davet eden Mandela, "Hükümeti İsrail ile tüm diplomatik ve diğer bağları kesmeye çağırıyorum. Tarih, bizden vahşi ve gayrimeşru rejimlere karşı önlemler almamızı bekliyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Güney Afrika'nın en büyük İşçi Sendikaları Kongresince (COSATU) yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İş sendikaları olarak alınan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı muhalefet partilerinin kararı engellemeye çalıştıklarının ve İsrail heyeti ile görüşeceklerinin farkındayız. Bu kişileri tarih yargılayacaktır. İsrail, Filistin halkına karşı insan hakları ihlallerine devam ederken, İsrail hükümetine meşruiyet sağlamayacağımızdan eminiz."

Güney Afrika'da büyük bir çoğunluk, İsrail'in Filistin politikalarını, ülkede 1948-1994 yılları arasında yaşanan ırkçı Apartheid rejimine benzeterek karşı çıkıyor.

Kaynak: AA