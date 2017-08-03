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Afrika ülkelerine ormancılık eğitimi verildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışmaları ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda 13 Afrika ülkesinden gelen personele, eğitim verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:29
Afrika ülkelerine ormancılık eğitimi verildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 13 Afrika ülkesinden gelen personele, ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışmaları ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı ile geçen yıl imzalanan protokol çerçevesinde 13 Afrika ülkesinden gelen personele Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim verildi.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışmaları ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda tatbiki eğitimlerini tamamlayan heyetin de katılımıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Eğitimin son gününde Tarsus Karabucak Fidanlığı'ndaki incelemelerini tamamlayan heyet, kardeşlik ve dostluk hatıra ormanına fidan dikti. Burkina Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Sudan, Gambiya ve Gine'den gelen 35 katılımcı, bin dekarlık sahada okaliptüs fidanlarını toprakla buluşturdu.

"Afrika ülkelerine eğitim desteği veriliyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, Afrika ülkelerine destek olmak amacıyla imzalanan protokolün gereklerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, en az gelişmiş ülkelere, sözleşmenin gereklilikleri kapsamında, uluslararası iş birliği, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gibi konularda destek sağlayacağız. Düzenlenen eğitimlerle Afrika ülkelerinden gelen personele arazi tahribatının dengelenmesi, çölleşmeyle mücadele, su, rüzgar ve kumul erozyonuna karşı çalışmalar ve orman ağaçları fidanlarının üretimi gibi hususlarda eğitimler veriyoruz. Mersin'de verdiğimiz eğitimin ardından da 13 Afrika ülkesi adına bir hatıra ormanı tesis ettik. Bu tür faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:29
  1. Afrika
  2. Mali
  3. Sudan
  4. Mersin
  5. Cibuti
  6. Mers
  7. Nijerya
  8. Etiyopya
  9. Tarsus
  10. Fas
  11. Veysel Eroğlu
  12. Senegal
  13. Çad
  14. Nijer
  15. Bakan Eroğlu
  16. Moritanya
  17. Burkina
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