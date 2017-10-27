Afrika ile Kur’an kardeşliği

KONYA - Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, binaları önünde düzenlenen uğurlama töreninde, böyle bir projeyi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afrikalıların, kıtadaki mevcut okulların misyonerlik faaliyetlerine ve sömürgeci tutumuna karşı kendi eğitim sistemini geliştirdiğine dikkati çeken Erdem, “Ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz, minik ellerin kalem ve defter tutmasına izin vermemektedir. Çocuklarımız tahtaların üzerine kömürle yazı yazmak durumunda kalıyor” dedi.

Erdem, çocukların sadece öğretmenlerinin ağzından çıkan sözleri tekrar ederek ezberlemesine dayanan şifahi eğitim sisteminin yoksulluktan dolayı Afrika’da vazgeçilmez bir yöntem haline geldiğini anlattı.

“Luh” adı verilen tahtaların yaşanan zorlukların aşılması noktasında güzel bir örnek olduğunu dile getiren Erdem, şunları kaydetti: “Luh üzerine yazılan her ayet ve bilgi ezberleninceye kadar silinmeden bekletilir. Ezberleme bitince de tahtaların üzerine yeni bilgiler yazılır. Öğrencilerin ezberleyeceği Kur’an-ı Kerim olmadığı için bu yöntem halk tarafından geliştirilmiştir. Müslüman Afrikalı kardeşlerimiz yaşadığı zorluklara rağmen çocukların eğitimine önem vermiştir. Neredeyse her aileden bir hafızın yetiştiği Afrika ülkeleri, eğitim için örnek bir mücadele sergilemektedir. Kardeşlerimizin bu mücadelesine destek olmak amacıyla 15 Afrika ülkesine 21 bin 500 Kur’an-ı Kerim gönderiyoruz.”

Konuşmaların ardından, Kur’an-ı Kerimleri taşıyan TIR, dualarla uğurlandı.