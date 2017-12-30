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Afrika Gine'de genç neslin ihyası için yeni adımlar atıldı

Faaliyet gösterdiği alanlarda sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyen İDDEF Afrika’da insana dokunan ve ilmi önceleyen projelerine devam ediyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:39
Afrika Gine'de genç neslin ihyası için yeni adımlar atıldı

Batı Afrikada İcazet Merasimi

Aralık ayı içerisinde Batı Afrika ülkesi olan Gine’ye çıkartma yapan İDDEF yetkilileri Konakri Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s.) Külliyesi Mekke-i Mükerreme Medresesi’nde eğitimlerini tamamlayan yirmi dört talebeye icazetlerini takdim etti.

II. Abdülhamid Han Camii’nde Cuma namazı sonrası düzenlenen icazet merasiminde konuşan İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan Hocaefendi, “Cennetmekan II. Abdülhamid Han'ın ismiyle müsemma bu camide Ümmetin bir araya gelmesine vesile olacak bu merasim aramızdaki muhabbet köprüsünü kuracak. Manevi bağlarımız tekrar birleşerek güneşin doğduğu her yere Ehli Sünnet ve’l Cemaat çizgisinde Allah’ın nuru doğacak; sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bu huzurdan bu aydınlıktan bu güzel hizmetlerden müstefit olacak.” dedi.

Sözlerine Gine Devleti ve halkına teşekkür ederek devam eden Mehmet Turan Hocaefendi, “Gönül sınırlarının hudutsuz olduğu hususunda bize buralara varana kadar hizmet etme imkanlarını sunan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Ümmetin Birliği için fedakarlık yapan kıymetli vatandaşlarımıza, özellikle bugün icazet alan yavrularımızın ailelerine ve icazet alan talebelerimize  ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlerde bizleri daim eylesin.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Şubat ayı içerisinde İDDEF tarafından Başkent Konakri’de hizmete açılan Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s.) Külliyesi Batı Afrika’nın en büyük İslami Merkezi olarak ön plana çıkıyor. İçerisinde bulunan II. Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleşen düğün törenleri ve çeşitli organizasyonlarla Türk ve Afrika insanın kaynaşmasına, sosyal ilişkilerin gelişmesine vesile oluyor.

Dabolada Çatısız Mescit’ Tamamlandı

Batı Afrika’da hizmet ağını genişleten İDDEF, Gine ziyareti kapsamında başkent Konakri’ye 450 km mesafede bulunan Dabola’da yapımı tamamlanan mescidi ibadete açarak yeni medresenin temeli atıldı.

Yaklaşık beş ay önce “çatısız, kilimsiz bir mescitte ibadet ediliyor” şeklinde sosyal medyada paylaşılan; sonrasında yoğun bir ilgi görerek gerekli bağışın toplandığı mescit; bölge valisi, belediye başkanı, İDDEF Heyeti ve halkın büyük katılımıyla ibadete açıldı.

Yapılan açılış merasiminde duygularını dile getiren resmi yetkililer, ''yıllardır kardeşlerimiz buralara uğramadı, bizleri şereflendirdiniz.'' şeklinde konuşarak, şehrin merkezinde bulunan bir medresenin yatılı olarak tekrar faaliyet göstermesi için teklif sundular.

Gine’de Yeni Medreselerin Temeli Atıldı

İcazet Merasimi için gidilen Gine’de başkente 450 kilometre uzaklıktaki Dabola’da ve Afrika’da ilk köle ticaretinin yapıldığı bir liman şehri olan Bofa’da yeni medreselerin temeli atıldı.

Aynı zamanda Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s.) Külliyesi 2. Etap Kız Medresesi ve sağlık ocağı binasının temelleri atıldı. İlk adımları atılan bu hizmetlerin hızla tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:39
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