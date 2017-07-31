Afrika Birliği konvoyu vuruldu....

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısında Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve Somali askerlerinin bulunduğu bir askeri konvoya El Kaide'nin Somali'deki yapılanması Eş Şebab, tarafından saldırı düzenlendi.

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şebel bölgesinde askeri konvoya yönelik düzenlendiği ifade edilen saldırıda Afrika Birliği Somali Misyonu güçlerinden 23, Mogadişu hükümeti güçlerinden ise 1 asker öldü. Saldırının gerçekleştiği bölge başkent Mogadişu'ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta.

Albay Hasan Muhammed, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Eş Şebab savaşçılarının Afrika Birliği Somali Misyonu'na bağlı askerleri taşıyan bir konvoyu hedef aldığını doğruladı. Muhammed, Eş Şebab savaşçılarının konvoya yönelik bir pusu saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Öte yandan Eş Şebab hareketinin askeri sözcüsü Abdulaziz Ebu Musab tarafından yapılan açıklamaya göre, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyuna düzenlenen saldırıda 39 asker öldürüldü. Ebu Musab açıklamasında öldürülen askerlerin arasında üst düzey rütbelilerinin de olduğu bilgisini kaydetti.

Yaşanan bu saldırı, Somali Savunma Bakanı Abdurreşid Abdullah Muhammed'in "2017 yılı sonunda ülkedeki Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) askerlerinin varlığı azaltılacak" açıklamasından sonra gerçekleşti.

El Şebab Hareketi, Somali'deki yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi ve Mogadişu hükümetinin devrilmesi için silahlı eylemler düzenliyor. El Kaide'ye bağlı Eş Şebab -kendi tabirleriyle- Somali'de 'İslami bir sistem için mücadele ediyor'

Mepa News