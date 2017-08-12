Afrika acil yardım bekliyor!

Afrika ve Asya arasındaki ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan, kahvesiyle meşhur Yemen artık iç karışıklık ve açlıkla anılıyor. Ülkede 2014 sonbaharından bu yana uluslararası koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri ile Husiler ve Salih yanlıları arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Yemen’de insani durumun her geçen gün kötüleştiği ifade ediliyor.

Dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen’de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuk da yetersiz besleniyor. Yemen’de halkın üçte ikisi insani yardıma ve korumaya muhtaç ve ülkede barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade ediliyor. Yemen’de 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç.

NİJERYA’DA 14 MİLYON YARDIMA MUHTAÇ

Afrika’nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Nijerya’nın kuzeydoğusunda ABD destekli terör örgütü BokoHaram’la 7 yıldır süren mücadelenin yanı sıra komşu ülkelerde devam eden çatışmalar ve kuraklık, ülkede özellikle kadın ve çocukların olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan çatışmalardan 26 milyon kişinin etkilendiğini ve 1,8 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tahmini 14 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Güney Sudan ise, 2011’den bu yana yağışların azalmasıyla baş gösteren kuraklık ve siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği iç çatışmalar nedeniyle şiddetli kıtlık ve açlıkla boğuşuyor. Ülkenin özellikle kuzey bölgesinde görülen kuraklık ve kıtlık, yaklaşık 5 milyon kişiyi etkiledi. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlılar komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

SOMALİ AÇLIKLA BOĞUŞUYOR

Afrika’nın en doğu ucunda bulunan dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 12 milyon nüfuslu Somali’de, 2011’den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi gıda yardımına, 2,9 milyon kişi ise acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çocuk nüfusu da yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. 1945’ten bu yana en şiddetli kuraklığın yaşandığı Somali’de yarım milyondan fazla insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.