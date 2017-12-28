Afganistan'ın başkentinde patlama!

Bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında en az 40 kişi öldü 25’ten fazla yaralı var. Kabil’de Afgan Sesi haber ajansını hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor.

Afganistan 2017 yılında çok sayıda saldırıya sahne oldu. Bunlardan en sonuncusu Kabil'deki özel televizyon binasına gerçekleşen saldırıydı.

Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.