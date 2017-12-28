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Afganistan'ın başkentinde patlama!

Kabil'de Afgan Sesi haber ajansını hedef alan bir patlama gerçekleşti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:42
Afganistan'ın başkentinde patlama!

Bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında en az 40 kişi öldü 25’ten fazla yaralı var. Kabil’de Afgan Sesi haber ajansını hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor.

Afganistan 2017 yılında çok sayıda saldırıya sahne oldu. Bunlardan en sonuncusu Kabil'deki özel televizyon binasına gerçekleşen saldırıydı.

Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • YorumYorum29 dk önce
    Şii,Sünni farketmiyor bu eli kanlı teröristler için.Sömürmek için insan katletmek sıradan hale gelmiş .Bu kan emiciler in bu coğrafyadan atılması gerek.Hangi terör örgütüne bakarsan bak arkasında ABD ve siyonistler var.
Bugünkü Akit

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