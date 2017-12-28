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Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama

Başkent Kabil'deki yerel medya kuruluşunu hedef alan saldırıda can kayıpları olduğu bildiriliyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:38
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil, yılın son günlerinde bir kez daha patlayan bombalarla sarsıldı.

Kabil'deki Afgan Sesi haber ajansını hedef alan saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti. Uluslararası ajans Reuters, haberini görgü tanıkları ve resmi yetkililerin açıklamalarına dayandırıyor.

Afganistan'da bu yıl içinde birçok kez medya kuruluşları saldırıya uğradı. Son olarak, Kabil'deki bir özel televizyon binasına geçen ay saldırı düzenlenmişti.

Ülkede yıl içinde kanlı terör örgütleri IŞİD ve Taliban'ın gerçekleştirdiği onlarca saldırıda 1000'den fazla insan yaşamını yitirdi. Mayıs ayında diplomatik temsilcilerin bulunduğu bölgede patlatılan yüzlerce kiloluk bomba, 150'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Hafta sonu istihbarat merkezine yürüyerek gelen bir IŞİD teröristi üstündeki patlayıcıları infilak ettirmiş ve en az altı kişi ölmüştü.

Milliyet

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:38
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