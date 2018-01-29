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Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5 Afgan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe saldırı düzenlendi

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın Kabil'in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganların girişine yol açmaya çalıştığını kaydetti.

Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı.

Geçen cumartesi günü Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
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