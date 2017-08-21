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Afganistan'ın 3 trilyon dolarlık gizlenen serveti

Afganistan'da 3 trilyon dolarlık henüz işlenmemiş maden yataklarının bulunduğunun açıklanması gözlerin yeniden bu ülkeye çevrilmesine neden oldu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:22
Afganistan'ın 3 trilyon dolarlık gizlenen serveti

Afganistan’ın ekonomisi çok zor durumda. Buna karşın, Afgan yetkililer, ülkede 3 trilyon değerinde hiç kullanılmamış yeraltı kaynakları bulunduğunu duyurdu. 

RUSLAR'IN PLANINI TALİBAN BOZDU

Afganistan’ın özellikle Kuzeyi doğalgaz rezervleri açısından çok zengin ve on yıllardır Rusya’nın dikkatini çekiyor. Sovyet güçleri işgal sırasında Afganistan’ın doğal gazını kontrol etmek için bir yol haritası çizdi, fakat Taliban’ın ülkenin denetimini ele geçirmesinin ardından bu emelinden vazgeçmek zorunda kaldı.

BOLİVYA'DAN SONRA İKİNCİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre Afganistan’ın doğalgaz rezervi 5 trilyon metre küp civarında. Nükleer enerjide kullanılan uranyum madeni zengini Afganistan’da Bolivya’dan sonra ikinci büyük lityum rezervi yer alıyor.

LİTYUM NEREDE KULLANILIYOR?

Geçtiğimiz ay, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Almanya Frank Walter Steinmeier ile Helmand eyaletindeki lityum yatakları hakkında görüştü. Lityum akıllı telefonlarda ve elektrikli otomobillerde kullanılan şarj edilebilir bateryaların önemli bir bileşeni. Almanya, otomobil endüstrisi için Afgan lityumunun peşinde. Lityum yatakları Avrupalı şirketler tarafından işletilebilir.

DİĞER YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Güney Afganistan’daki Aynak bakır yatağı Avrasya’daki en büyük yatak ve konumu Kabil’e sadece 40 kilometre mesafede. Hacıgak’taki yüksek kalitedeki demir cevheri rezervlerinin 500 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Bu noktanın yakınlarında kömür yatağı da keşfedildi.

Kunduz yakınlarında bakır, kurşun, çinko, Konar-ı Has`ta berilyum, Bedahşah`da yarı-değerli lacivert taşı kaynakları var. Yetkililer, yeraltı zenginliklerinin ülkenin kalkınmasına yardımcı olacağını söylüyor, ancak diğer yandan bu yoksul ülkeye dünyadaki ilginin daha da artabileceği tahminleri yapılıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:22
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  • osmanoğlu2023osmanoğlu20232 sa önce
    almanlar bu bölgede olduğu gibi afrikadada kudurdubiz önlerine çıkıncada arkamızdan vurmayı göze alabiliyorlar demekki!...
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