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Afganistan'daki Amerika saldırısı! Bilanço açıklandı

Afganistan'da ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden Afgan asker sayısı açıklandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:47
Afganistan'daki Amerika saldırısı! Bilanço açıklandı

Afganistan'ın Helmand vilayetinde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 polisin öldüğü açıklandı.

TALİBAN İLE ÇATIŞIYORLARDI

Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının dün yerel saatle saat 17:00 sıralarında Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.

Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi.

Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:47
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