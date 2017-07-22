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Afganistan'daki ABD saldırısında bilanço açıklandı

Afganistan'da ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitiren Afgan polis sayısı açıklandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
Afganistan'daki ABD saldırısında bilanço açıklandı

Afganistan'ın Helmand vilayetinde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 polisin öldüğü açıklandı.

TALİBAN'LA ÇATIŞIYORLARDI

Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının dün yerel saatle saat 17:00 sıralarında Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.

Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi.

Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
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  2. afganistan abd
  3. abd
  • ........32 dk önce
    Yannış kimseler ile çatışıyorken hükümet güçleri sırtını dayadığı ABD tarafından şehid edildiler aynı safta görünürde bulundukları ve bu hain ateşe dost ateşi denileceği için belkide şehid lik makamına ulaşamadılar.
  • isuzgenisuzgen38 dk önce
    abd için fark etmiyor ha taliban ha afgan polsi ikiside islam katil abd allah belanı verecek inşaallah
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