Afganistan'daki ABD saldırısında bilanço açıklandı
Afganistan'da ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitiren Afgan polis sayısı açıklandı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
Afganistan'ın Helmand vilayetinde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 polisin öldüğü açıklandı.
TALİBAN'LA ÇATIŞIYORLARDI
Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının dün yerel saatle saat 17:00 sıralarında Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.
Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi.
Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.