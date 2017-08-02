Afganistan'da uluslararası askeri konvoya saldırı düzenlendi!

Afganistan'ın Kandahar şehrinde yabancı güvenlik güçlerine ait araç konvoyuna intihar saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

KAMPTAN AYRILDIKTAN SONRA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Yetkililer, saldırının bir askeri kampın yakınlarında gerçekleştirdiğini ve saldırganın patlayıcıları, yabancı askeri birliklerin kamptan ayrıldıktan sonra infilak ettirdiği bildirildi.

Saldırıda herhangi bir kayıp olup olmadığı henüz bildirilmedi.