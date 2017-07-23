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Afganistan'da trafik kazası

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

23 Temmuz 2017 Pazar 20:59
Afganistan'da trafik kazası

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Baglan Trafik Müdürü Ahmad Nabi Nabizadeh, başkent Kabil'den Mezar-ı Şerif'e seyir halindeki yolcu otobüsünün, Baglan'ın Duşi ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını belirtti.

Kazada otobüsteki 14 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Nabizadeh, 26 kişinin de yaralandığını söyledi.

Nabizadeh, kazanın, sürücünün aşırı hız yapması nedeniyle yaşandığını, otobüs sürücüsünün kazanın ardından bölgeden kaçtığını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 20:59
  1. Nabizadeh
  2. Mezar-ı Şerif'
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