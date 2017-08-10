Afganistan'da patlama: 4 kişi öldü
Afganistan'da yol kenarına yerleştiren bomba patladı. Patlama sonucu aynı aileden 4 sivil yaşamını yitirdi.10 Ağustos 2017 Perşembe 14:11
Afganistan'ın Logar vilayetinde meydana gelen patlamada 4 sivil hayatını kaybetti.
Logar Valiliği Sözcüsü Mir Haydar Silab, Logar'ın Muhammad Aga ilçesine bağlı Dahanu köyünde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bölgeden geçen 4 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Silab, patlamada ölenlerin aynı aileden olduklarını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.