Afganistan’da ölü sayısı 29’a yükseldi

Afganistan’ın Herat şehrinde bir camiye düzenlenen 2 ayrı saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı açıklandı. Herat Valisi Muhammet Asıf Rahimi yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısını onaylayarak kurbanların sivil olduğunu bildirdi. Dün akşam meydana gelen patlamada Herat’ın merkezindeki Cevadiye Camii’nde gerçekleşen saldırıda saldırganın cami girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek ateş açtığı belirtilmişti. Görgü tanıklarına göre de silahlı bir saldırgan camide ibadet edenlere ateş açtı ve ikinci saldırgan ise üzerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadığını açıkladı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.